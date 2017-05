Fernando Trujillo Sanz, el autor que publica sus libros gratis en la web

Karen Juliete Rojas Gaitán

La carrera de escritor de ciencia ficción, literatura fantástica y misterio, Fernando Trujillo Sanz, inició antes de 2010 cuando en su tiempo libre y mientras salía junto con su hijo y su hermano creaba personajes y mundos fantásticos durante las caminatas. En 2010 comenzó a publicar sus libros en la web, lo que le ha permitido posicionarse en la lista de textos fantásticos y de misterio en español de Amazon. Se trata de El secreto del tío Óscar y La última jugada, ahora comienza la difusión de La biblia de los caídos, el primer libro que publica en la versión impresa.

¿De dónde nace la idea de escribir la Biblia de los caídos?

Cuando mi hijo nació, yo salía junto con mi hermano a pasear por el parque, esto era un tanto aburrido, entonces empezamos a hablar de historias que nos gustaban y a construir personajes. Luego de un tiempo me lancé a escribirla. No recuerdo el orden en el que creamos cada personaje.

¿Algún autor o libro lo influenciaron para dedicarse a escribir?

Cada uno de los que he leído, pero no tengo un autor predilecto. Aunque hay un libro que he leído muchas veces, La trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Cada vez que lo leo encuentro algún detalle o algo que había pasado por alto. Confieso que me gustaría escribir algún día una historia como esa.

¿Por qué le gustan los temas sobrenaturales y de fantasía?

Creo que es simplemente un gusto personal y hasta el momento no he tenido la intensión de escribir sobre otros temas. Siempre me ha fascinado la religión.

¿Qué lo motivó a escribir su libro en forma de Biblia?

Esa fue una decisión estética para intentar ponerle otra terminología y darle un poquito de personalidad. Me gusta mucho la religión, además todas las historias que tienen que ver con este tema, porque tienen un punto fantástico y por eso La Biblia de los caídos está por versículos y testamentos.

¿Cómo fue el proceso de incluir historias de otros escritores?

Abrí la posibilidad de que otros escritores contribuyeran con historias suyas y personajes de su autoría ambientados en el mundo que se describe en mi texto. En este momento hay dos de ellas publicadas. Esas novelas las veo como un complemento, que, si bien no aciertan directamente con mis historias, sí están ambientadas en el mundo que creé.

Lo bueno de esto es ver los puntos de vista de otras personas con respecto al mundo que se describe en mi libro, además ha permitido el crecimiento de ese entorno. Es divertido trabajar con otros escritores.

Intenté no meterme en sus historias, tan solo les corregí la coherencia de la historia con respecto al mundo de la Biblia de los caídos.

¿Qué lo motiva finalmente a dedicarse de lleno a la escritura partiendo de que era una decisión arriesgada?

Fue muy fácil porque yo era informático y eso no me gustaba. Trabajaba en eso porque tocaba. Decidí dedicarme a escribir porque es lo que me apasiona y tan solo el hecho de no estar atado a un trabajo me dejaría más tiempo para escribir y crear, porque no es lo mismo hacer eso en los tiempos libres, que disponer las 24 de horas del día a escribir.

¿Qué lo inspira a escribir?

Tardé entre siete o nueve meses. No fue mucho tiempo. Ha habido libros que son más cortos y he tardado más tiempo. Mi fuente de inspiración es cualquier cosa que me cree curiosidad y en mi caso eso está relacionado con temas sobrenaturales.

¿Cómo está la literatura fantástica en España?

Pienso que está muy mal. En España cuesta reconocer a un autor de temas, además en los clásicos españoles no hay ese tipo de literatura. Creo que hay que fomentar que los lectores lean fantasía porque me he topado con gente que nunca ha leído un libro de fantasía en su vida y si lo hacen es posible que no lo entiendan. Además, en España se cree que quienes leen libros de fantasía son poco cultos e inmaduros.

¿Por qué pasar de la web a la versión impresa?

Siempre quise tener una versión impresa, pero nadie me publicaba y lo único que tenía a la mano era la web, por lo que publiqué las primeras ediciones de cada libro gratis. Uno de los factores que influyó es la parte económica porque el formato impreso permite llegar a muchos más lectores, que con el libro digital. La otra razón es que pienso que los libros deben estar en todos los formatos que existan.

¿Por qué dejó unos libros pagos y otros gratis en la web?

Para vender en digital hay que dejar gratis el texto para que los lectores lean y vayan invitando a otros lectores a consumir lo que escribo. El primer libro de cada saga es gratis, eso ayudó a que las ventas aumentaran.

¿Cuál cree que ha sido el éxito de sus obras?

Hay muchos trucos por así decir, intento no meter paja y que en todos los capítulos pase algo, además cierro con un elemento que enganche al lector, dejando algo de suspenso para que tenga la necesidad de seguir leyendo y averiguar qué pasa. Me gusta abusar de los diálogos.

¿Los personajes de sus libros tienen características de personas de la vida real?

A veces uso rasgos físicos para describir algún personaje tomando elementos cotidianos cercanos, pero solo para lo exterior. El tema de la personalidad de cada individuo de mis escritos lo inventó yo.

¿Cómo ha sido la interacción con los lectores a través de redes sociales?

Es muy interesante para mí como escritor recibir una retroalimentación de los lectores. Me he dejado llevar por las redes y es una cosa muy buena porque se aprende mucho. Esa interacción me ha permitido ver qué gusta y qué no. Yo gano más que los lectores con las conversaciones que tenemos.

