Francisco Rettig: “Soy un artesano que trabaja con el material de otro”

Juan Carlos Piedrahita B.

La celebración de los 50 años de historia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá contempla la participación de algunos de los directores titulares que ha tenido la agrupación. El chileno Francisco Rettig no podía quedarse por fuera, ya que ayudó a escribir durante más de una década los destinos musicales del colectivo.

Rattig tendrá a su cargo la interpretación de la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler y antes de su debut habló con El Espectador.

Vuelve usted a Bogotá y vuelve a la Orquesta Filarmónica, ¿cómo ha sido el retorno en general?

Me siento como estar cerca de casa nuevamente. Bogotá está muy cambiada y en la parte musical debo decir que se trata de una sensación muy rara porque es encontrarse con lo que uno dejó desde hace tantos años. He visto algunas caras conocidas, otros rostros muy nuevos para mí, pero como institución la Orquesta Filarmónica de Bogotá sigue siendo importante y muy respetable.

¿Para un director como usted es habitual el reencuentro con las orquestas?

Yo no he tenido muchos reencuentros sino más bien he tenido una continuidad. He dejado de ser titular en cualquier orquesta pero he seguido estando presente. Siempre he dejado un buen nexo, una buena comunicación y mucho más en la Orquesta Filarmónica en la que estuve por doce años. En el primer ensayo fue como si hubiera visto a los músicos durante toda la vida.

¿Cómo lo convencieron para estar de nuevo al frente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

No tuvieron que convencerme mucho, la verdad. Para mí todo se resume a un problema de agenda pero esto lo habíamos cuadrado desde hace más de un año y había una motivación muy especial y era la celebración de los 50 años de la orquesta. De las cinco décadas de historia, yo estuve un poco más de una, así que algo debía hacer para participar en el festejo.

En la Orquesta Filarmónica de Bogotá usted estuvo desde 1993 hasta 2003, ¿cuál fue el máximo reto y el máximo logro con la agrupación?

Yo vine a hacer un concierto como invitado y me plantearon la posibilidad de desarrollar un proyecto. Aquí estrenamos la Octava Sinfonía de Anton Bruckner y había tanta gente que empujaron tanto que rompieron los vidrios del auditorio León de Greiff. Fue un peligro porque había mucha gente y no había salidas de emergencia.

¿Influyó la buena relación en Bogotá para aceptar al cabo de los años la dirección de la Orquesta en Medellín?

Claro que sí. Allá me propusieron armar un concepto similar al que armamos en Bogotá. Era una orquesta muy joven y ha crecido de manera increíble.

Usted comenzó estudiando en Chile pero complementó su formación en Alemania, ¿son muy distintos los procesos educativos en ambos continentes?

Chile es un país de gran influencia alemana, incluso yo soy descendiente en primera línea. Eso hizo que tuviera una formación rigurosa en ambas partes. En el Conservatorio de la Universidad Nacional de Chile, el examen para dirección de orquesta era muy exigente. Creo que en América existe la convicción de que dirigir es una cuestión únicamente gestual pero no es así. Yo por fortuna llegué con gran nivel primero a Viena y luego a Alemania.

Podemos mencionar a Barenboim, a Serebrier, a Dudamel y a Orozco-Estrada, ¿hay algún elemento que caracterice a los directores de orquesta nacidos en esta parte de continente?

Había un director nacido en Sur América que decía: “para dirigir en Sur América hay que saber escribir a máquina”. Es necesario decir aquí no solamente que en este punto de la partitura interviene un piano, sino que se hace indispensable explicar cómo se hace ese piano. En otras partes existe la cultura orquestal que aquí está formándose hasta ahora.

¿Cómo se preparó para dirigir la “Tercera Sinfonía” de Gustav Mahler?

La preparación física es la más fácil en realidad. Yo no sé cuántas veces he dirigido las sinfonías de Mahler pero cada vez encuentro nuevos puntos de reflexión. Las emociones también van en aumento porque cada vez conozco mejor al compositor. Mahler tenía un dicho fantástico que era: “en la partitura está todo, menos la música”, así que interpretarlo representa una labor exigente.

¿Cuál es la característica esencia de la “Tercera Sinfonía” de Mahler?

Lo esencia es que tiene seis movimientos, que antes tenían nombres pero que el mismo Mahler se los quitó porque no quiso que fuera música de programa. Él era muy depresivo pero podía escribir partituras muy radiantes.

¿Cómo define usted la labor del director de orquesta?

Para mí es un artesano que trabaja con el material de otro. Con la Tercera Sinfonía, por ejemplo, lo que trato de hacer es intentar interpretarla como yo creo que Mahler hubiera querido.

Uno de sus maestros fue el director de orquesta rumano Sergiu Celibidache, ¿cuál fue la principal enseñanza que le dejó él?

Ha sido la influencia más grande que yo he tenido. Me enseñó a desarrollar el cultivo absoluto de la memoria. Todo debe estar en la cabeza. También me mostró el respeto por el creador de la obra y a descifrar lo que es la partitura sino a entender qué es lo que hay detrás de las notas.

Información del concierto

Sábado 24 de junio . 4:00 p.m.

Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

Boletería: todos los puntos de Tuboleta.