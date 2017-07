Julio 7,8 y 9, en el Jorge Eliécer Gaitán

Harry Potter sinfónico, la magia de la música

Francy Orjuela*

Mi nombre es Francy Orjuela y hago parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia desde noviembre de 2015. Soy Principal Asistente de segundos violines, puesto que gané por medio de un concurso, como todos los músicos que la conforman.

Mi experiencia en la orquesta ha sido bastante enriquecedora ya que semanalmente nos enfrentamos a programas diferentes y con ello se pone a prueba que tan rápido cada músico se adapta al ritmo de trabajo y así ensamblar todo en el menor tiempo posible. También a nivel personal tengo la oportunidad de aprender de mis compañeros quienes tienen una experiencia mayor a nivel orquestal.

Afortunadamente, mi trabajo me permite hacer muchas cosas que en otras actividades no es posible, como en este caso que se trata de unir mi pasión por la música, y Harry Potter, una de las sagas que me encanta.

Al principio cuando nos informaron que haríamos parte de este proyecto, estaba escéptica de cómo seria. Pues en ocasiones pasadas, había tocado fragmentos de varias películas de John Williams en un programa llamado Pops Concert con la Orquesta Sinfónica de Mississippi en donde tocamos números musicales escritas por John Williams como Harry Potter, Jaws, E.T., Jurasic Park, Indiana Jones, y muchas mas. Al principio pensé que seria por el mismo estilo hasta que nos informaron que haríamos la película completa de La piedra filosofal y que estaríamos tocando uno a uno con la visualización de la película.

He visto esta película infinidad de veces y ahora con partitura en mano, solo puedo decir que aunque el nivel de dificultad es alto, me emociona mucho poder tocar este tipo de programa. Esta cinta tiene una duración de 2 horas y 30 minutos aproximadamente con un intermedio. Tenemos unos "Tempi" establecidos que todos debemos seguir para no ir ni adelante o atrás del video.

El encargado de dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en esta ocasión viene directamente del proyecto Harry Potter Film Concert Series creado por CineConcerts y los conciertos serán el viernes 7 de julio a las 8:00 p.m.; sábado 8 a las 6:00 p.m.; y domingo 9 a las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.

Como fan de la saga Harry Potter, me llena de alegría poder hacer parte de esta cadena de conciertos que esta viajando por todo el mundo. Que mi Orquesta haya sido elegida para llevar a cabo este proyecto me llena de felicidad porque eso quiere decir que confían en nosotros para hacer este concierto que no es tan fácil pero lo haremos con todo el profesionalismo que nos caracteriza. Que mejor manera de celebrar los 20 años de aniversario de este primer libro de J.K Rowling que haciendo la música de su primera película.

* Violinita de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Información sobre el concierto

Julio 7,8 y 9 de 2017

Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Bogotá)

Boletería: todos los portales de TuBoleta