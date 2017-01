Les Siècles estrena en América la "Primera suite para orquesta", de Debussy

Los integrantes de la orquesta Les Siècles tuvieron durante 2012 un encuentro tan romántico como insospechado con Claude Debussy (1862 – 1918). La velada proponía la atmósfera más apropiada: París, la ciudad de la inspiración por excelencia; un teatro colmado y expectante; y la ilusión de interpretar a uno de los compositores franceses más destacados de la historia. Lo romántico corría por cuenta del repertorio seleccionada para la ocasión, mientras que lo insospechado se relacionaba con el hecho de estrenar una obra que estuvo olvidada y opacada, injustamente por supuesto, durante más de un siglo. (Lea también: Prográmese con el Cartagena XI Festival Internacional de Música)

La agrupación creada en 2003 por el director François-Xavier Roth no había tenido en su radar hasta entonces el compromiso del debut, esa posibilidad incierta de lanzar por primera vez el sonido de una pieza que existía tan solo en partituras pero de la que no se tenían antecedentes reales. La obra de Claude Debussy se llamaba la Primera suite para orquesta y fue concebida por el genio francés durante su proceso de formación en el Conservatorio de París, así que esta producción muy temprana en su haber reflejaba algunas de sus influencias, pero no parecía conectarse con el estilo consolidado que la crítica le proporcionó después al autor.

La Primera suite para Orquesta se puede interpretar como la búsqueda de la voz genuina de Claude Debussy y un homenaje a algunos de sus maestros que fueron definidos como los últimos románticos. Sin embargo, y tal vez lo más importante fue que esa partitura se transformó con los años en una de las bases para la creación musical de finales del siglo XIX y comienzos del XX en Europa. Como todo cimiento quedó relegado por creaciones más recientes y la obra fue conducida directo a una situación de marginalidad contra la que debió luchar el colectivo liderado por Roth cuando decidió exponerla al público hace cinco años.

Esa pieza, otra vez a cargo de Les Siècles quienes la estrenan ahora en el continente americano, será protagonista de la jornada Herencia Romántica, en la que se ha creado el ambiente propicio para la interpretación de una partitura a la que no se le ha rendido el tributo que merece. No es, ni mucho menos, una de las creaciones más sonadas de Debussy pero con el impulso que le está otorgando la agrupación francesa puede escalar posiciones en el gusto de los espectadores y, seguramente, a partir de hoy su historia puede escribirse en otro tono.

El repertorio de la velada Herencia Romántica, que se adelantará esta noche en el Teatro Adolfo Mejía, en Cartagena, se complementa con tres piezas de los compositores Jules Massenet (1842 – 1912), Ernest Chausson (1855 – 1899) y Emmanuel Chabrier (1841-1894). Con la presencia de estos nombres y con la selección musical se explica de entrada el nombre sonoro de este concierto en el que el estreno de la obra de Claude Debussy se desplaza sobre los fundamentos románticos franceses más destacados.

De Jules Massenet, Les Siècles interpretarán un fragmento de la ópera El Cid, concebida originalmente para cuatro actos en 1885 y cuya base provine por un lado del libreto de los franceses Adolphe-Philippe E’Ennery, Édouard Blau y Louis Gallet; y por otro se desprende del texto homónimo de Pierre Corneille. Ernest Chausson, un autor romántico no tan prolífico que tuvo una influencia marcada de Richard Wagner, se hace presente con El poema para violín y orquesta, en el que el grupo contará con la participación del violinista François-Marie Drieux. Y de Emmanuel Chabrier, quien creó óperas, canciones, obras para piano y otras tantas para orquesta, se escuchará su Habanera.

Herencia Romántica más que un concierto es la oportunidad para encontrarse con algunos compositores franceses que marcaron la transición entre las creaciones realizadas a finales de 1800 y comienzos de 1900. También es la posibilidad de escuchar el debut en América de la Primera suite para Orquesta de Claude Debussy y comprobar que cualquier partitura es susceptible de superar siempre y cuando se tenga a músicos diestros como los integrantes de Les Siècles, bajo la dirección de François-Xavier Roth.