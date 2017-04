Hoy, en la Feria del libro

Lidia Corcione cuenta la vida en nueve cuentos

Karina Medina

No es posible acercarse a las historias que componen La música de los ausentes, la última obra publicada de la cartagenera Lidia Corcione, sin quedar enganchados desde la primera línea. La autora parece agarrarnos de la mano y sujetarnos del libro hasta que escuchemos el cuento completo, seducidos por una voz melodiosa y una realidad descarada que permite al lector comprender mejor lo que realmente somos.

En sus cuentos Lidia Corcione reflexiona sobre el amor, la locura, el miedo… En fin, las muchas contradicciones de las personas comunes y corrientes, con sus miserias, alegrías y descubrimientos, tal vez, por eso el lector se siente testigo y protagonista de verdades que afectan e incomodan, sin duda, no ha tocado en algún momento vivir eso que ella sabe decir.

“En un siglo donde la comunicación inmediata es un hecho cotidiano resulta nostálgico leer el relato “Cartas sin destinatario”; memoria del amor juvenil a la espera del destino en la figura del cartero: Y ahora él me golpea fuerte, dice muchas cosas, o quizás, calla para siempre, y veo descolgarse el silencio en las paredes de mi cuarto. ¿Quién, que haya nacido a mitad del siglo pasado, no vivió alguna vez la angustia de no recibir la carta deseada, en la cual están puestas expectativas amorosas?”, anota en el prólogo Laura Hernández Múñoz.

Los nueve relatos están escritos con sobriedad pero también hay lugar para el humor. Lo mejor es la sed que nos dejan en la boca y esas ganas de querer que Lidia Corcione continúe hablándonos para sentir después de leerla que estamos un poco más vivos.

Sobre Lidia Corcione Crescini

Es abogada, docente, gestora cultural, poeta, escritora y columnista de opinión.

Directora del taller literario El candil del abuelo.

Directora del Capítulo Caribe del PEN (Poetas, Ensayistas, Narradores) Colombia.

Su obra, tanto en los géneros de poesía y narrativa, ha sido merecedora de distinciones a nivel local, nacional y más allá de las fronteras de Colombia.

Incluida en varias antologías poéticas en Italia, México, España y Colombia.

*Memoria de mis manos. Poemario.

*Todo lo divino, lo humano y lo pagano. Crónicas

Si un hombre te vende su ilusión…No se la compres. Cuentos. Ediciones TECNAR (2012)

Sueños de Papel. Cuentos. Ediciones TECNAR (2013)

El amor de mi abuelo Torcuato. Cuento. Collage Editores (2014).