"Mi madre no me mimó lo suficiente", afirma Houellebecq

"Cuando era bebé, mi madre no me meció, ni acarició, ni me mimó lo suficiente (...) y esto explica todo lo demás, el conjunto de mi persona (...), sus zonas más dolorosas en cualquier caso".

"Hasta mi muerte, seguiré siendo un niño pequeño abandonado, gritando de miedo y de frío, hambriento de caricias", afirma Houellebecq en "Mourir", escrito en 2005, cuando atravesaba una profunda depresión.

El diario del autor de "Plataforma" o "Las partículas elementales" forma parte de un monográfico publicado en Francia, paralelamente a la segunda parte de sus obras completas, un volumen de 1.500 páginas que sale este miércoles.

El escritor, que no suele hacer declaraciones públicas, aseguró el martes por la noche a la cadena France 2 que "dejará" de escribir libros con connotaciones políticas.

Houellebecq publicó "Sumisión", una controvertida novela que cuenta la llegada al poder de un presidente musulmán en Francia en 2022, en un momento en que el país acababa de sufrir el atentado islamista contra la sede del semanario satírico Charlie Hebdo en París, el 7 de enero de 2015.

"Creo que los sentimientos son más importantes. Todavía no he acabado con este tema", añadió. Interrogado sobre la vida política en Francia, que este año celebrará elecciones presidenciales, el escritor aseguró que es abstencionista, recordando que "le gusta" Nicolas Sarkozy, el ex presidente conservador que intentó volver a presentarse este año, pero perdió en las primarias de su partido.