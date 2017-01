Patricia Engel: “Creo en fronteras abiertas”

Patricia Engel, ganadora del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, asegura que cuando no escribe se siente enferma. / Archivo particular

Vida, de Patricia Engel, obra ganadora del III Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana (PBNC), es descrita por el editor Mario Jursich, integrante del jurado, como una novela en eventos. Antes había recibido reconocimientos como el Pen/Hemingway Book Award y el Notable Book por The New York Times. Son nueve relatos con una temática contundente de inmigración reunidos en un libro que, junto con Veins of the Ocean y It’s Not Love, It’s Just Paris, componen la totalidad de publicaciones de esta joven autora de origen colombiano radicada en Estados Unidos.

Desde hace algún tiempo le ha llamado mucho la atención a Jursich el fenómeno de la literatura colombiana escrita en inglés. De quince casos que se le vienen a la mente menciona tres: Robinson Bent (Providencia, 1956), que escribe en un inglés isleño; Jaime Manrique Ardila (Barranquilla, 1949), quien es también poeta y ensayista y comenzó escribiendo en español antes de hacerlo en inglés, y, finalmente, Tim Keppel (Carolina del Norte, 1955), radicado en Colombia desde el 95. Engel se suma a la lista dado que Jursich, quien fuera el editor de la revista El Malpensante por mucho tiempo y un referido recluta de talentos, no sólo considera que es un buen ejemplo narrativo, también destaca el que los textos estén atravesados por la nostalgia o, en otros términos, por el misterio de Colombia: ese país exógeno o ese país fuera de las fronteras.

Patricia Engel ha señalado que, al ser hija de inmigrantes colombianos, materia prima, es también hija de dos patrias, aunque exista un exilio sentimental. La pulsión o el soporte vital para escribir esta novela, que comprende tres décadas de la vida su protagonista (Sabina) y que suceden entre Nueva York y Miami, es que, en sus palabras, el mundo de los inmigrantes y el de la segunda generación fue en el que creció y es uno que le parece fascinante y con infinitas posibilidades artísticas, por eso todos sus libros exploran ese ambiente y todo lo que significa para una sociedad que siempre está fluyendo entre varias culturas.

Ha sentido que lleva la vocación y la compulsión para escribir en la sangre. “Cuando no escribo, me siento enferma. Vengo de una familia muy artística. Si no me hubiera orientado por la escritura, probablemente hubiera seguido un camino como pintora o componiendo música. No es que me seduzca ese tema (inmigrantes), es una reflexión de la vida real de mi generación”. No obstante, cree que es difícil hablar sobre los méritos del libro ganador puesto que solamente lo experimentó como escritora y no como lectora. Lo escribió sin la expectativa de que podría llegar a ser publicado, asegura, así que lo hizo para divertirse y acompañarse: “Es escrito de una manera honesta y sin pretensiones, y es posible que eso es lo que siente u observe un lector”.

Jursich, por su parte, garantiza que para ser el primer libro de una escritora se nota un crecimiento o una madurez en la prosa, una con numerosos aciertos así como con numerosos defectos, pero totalmente digna. Señala, además, que “la literatura de inmigración tiene unas características, pero este no es un libro de la inmigración tradicional colombiana: es sobre una familia de clase media que voluntariamente no se quiere asimilar como norteamericana pero tampoco como colombiana”.

Sobre esto último existe la pregunta por que, si el tránsito incesante es una cualidad que su narrativa acentúa, qué le otorga entonces y qué le niega tal cosa en términos literarios, pero para ella es simplemente una realidad de las vidas de los personajes. Su obligación como escritora, advierte, es ser fiel a sus auténticas existencias y no escribir con una agenda personal. Según esto, entonces, ¿a qué otras cosas está obligado un escritor? Pero ella no habla por los demás: “Yo tengo mis propios estándares artísticos que empiezan al escribir de una manera sincera, abierta, sin temor, con vulnerabilidad, con compasión y con respeto”.

Es posible que su realidad y el acto de valentía heredado, tal como ella ha descrito el gesto de quienes inmigran, sean los motivos que la condujeron por numerosas ciudades, decenas de viajes, rutas de ida y de regreso, y todo en búsqueda de relatos. Cuando escribió It’s Not Love, It’s Just Paris estudiaba historia del arte y literatura francesa en la Ciudad de la Luz y, entonces, ante cientos de personas cruzando el Caribe (de este lado), ¿qué le comporta el ímpetu del presidente electo de EE. UU.? O, ante miles de refugiados afganos o somalíes (del otro lado), ¿qué sentir? No votó por Trump y piensa que, como artista, su resistencia contra la injusticia es por medio de su trabajo. “Todos los inmigrantes y refugiados deben tener los mismos derechos. Creo en fronteras abiertas”.

La literatura, entonces, ¿podría ser útil para su creencia? ¿Cree ella en la utilidad de la literatura? Sí. Dice que no hay nada más profundo que la influencia del arte y está convencida de que éste es capaz de transformar la sociedad. Un reconocimiento como el del PBNC al destacar un libro que evidencia un conflicto colombiano diferente al del bipartidismo en oposición perpetuado (tema recurrente en las novelas finalistas), no sabemos qué tanto pueda cooperar a transformar una sociedad. Engel dice que los reconocimientos no tienen mucho que ver con el acto de crear, pero asegura que los premios apoyan no solamente a los escritores sino a la misma literatura.