LAS LÍNEAS DEL HUMOR

Serge Bloch: "Soy un tipo con suerte"

Camila Builes / @CamilaLaBuiles

Las ilustraciones de Serge Bloch no son complejas. La mayoría de sus dibujos son trazos casi infantiles, como si se tratara de monigotes poco trabajados, en un solo color. Sin embargo, este francés, que nació en Colmar, Francia, es uno de los ilustradores más importantes de la actualidad. Sus imágenes han sido publicadas en The New York Times, The Washington Post y la revista de National Geographic. La mayoría de su trabajo ha servido para ilustrar libros infantiles y por eso sus dibujos tienden a la diversión, a usar elementos de la vida cotidiana como sanducheras, cucharas y ollas para crear personajes poco convencionales.

A Bloch, el dibujo lo sorprendió cuando era adolescente. Comenzó a estudiar en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo cuando tenía 18 y sus profesores le dijeron que lo suyo era ilustrar. Esas imágenes que podían pasar por la creación de un novato, estaban cargadas del suficiente poder para que cualquiera las entendiera. “El dibujo es una secuencia de comandos que todo el mundo debe poder leer: pequeños y grandes en todos los países”, dice Bloch.

El primer personaje que creó Bloch y que le valió su entrada al mundo de la fama fue Samsam, un pequeño héroe enmascarado que trata de ayudar a los niños a vencer los temores propios de la infancia: las burlas en el salón de clase, la falta de amigos en el barrio o la poca atención prestada por los papás.

“No sé si mi camino haya sido difícil. En todo caso fue largo. Comencé a trabajar dibujando a finales de los años 70. Espero algún día llegar hacer algo bueno”, contó para Arcadia el francés. En ese camino ha dibujado libros como El enemigo (2008), “Es la guerra. / En el desierto, dos agujeros. / En cada agujero, un soldado. / Son enemigos. / El enemigo mata sin razón. / La guerra es culpa del enemigo. / Pero, ¿quién de los dos es el enemigo?”. La historia es una fábula antibélica que retrata para los niños el complejo mundo de la guerra.

Una de las últimas obras de Bloch es Biblia, los relatos fundacionales, treinta y cinco relatos del Antiguo Testamento narrados en forma de dibujos y con frases cortas. Frédéric Boyer y Serge Bloch se propusieron contar la historia de uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad.

“Soy un tipo con suerte”, dice entre risas Bloch mientras pinta una de las paredes del pabellón francés en la Feria del Libro de Bogotá. ¿Por qué? “Mira esto: una instalación efímera que verán miles de personas y posiblemente se quedará en la mente de unos cuantos. Si eso no es suerte, ¿qué puede ser?”.