Imaginarios

“¿Te has alistado como voluntario?”

Erika Martínez Cuervo

Para nadie es un secreto que, sobre todo en momentos críticos de la historia, el arte y la imagen han sido utilizados como herramienta de propaganda al servicio del gobierno operante. Así, se han constituido retóricas e iconografías que refuerzan los discursos políticos. Uno de los acontecimientos más interesantes en ese sentido ha sido la Revolución rusa de 1917.

Sus líderes configuraron un montaje en el que “arte y política unieron fines y empezaron a establecer complejas y peligrosas relaciones de interdependencia”, como lo señala Carlos Granés en uno de los textos del especial que publicó Arcadia, en el que varios autores hacen una revisión de lo que ha significado dicha revolución para la historia y la cultura contemporánea.

La hazaña estética de la Revolución hacía parte de la intensa transformación que experimentó el mundo a comienzos del siglo XX y que estuvo enmarcada por la Primera Guerra Mundial y la emergencia de las vanguardias. Ese entorno necesitó crear —inevitablemente— otras formas de expresión, otras imágenes. Para la muestra, la osadía de Eisenstein, sólo por citar un caso.

La carátula diseñada para la edición 137 de Arcadia resultó de la apropiación de un cartel propagandístico de 1918 diseñado por el artista Dimitry Moor. “Nos decidimos por el cartel de Moor, ¿Te has alistado como voluntario?, donde un miliciano de la Guardia Roja nos señala con su índice al más puro estilo del cartelista británico Alfred Leete y del americano Flagg. Detrás del soldado que nos mira, se ven la fábricas humeantes. La composición y la relación directa con el espectador fueron los detalles visuales que nos terminaron de convencer.

Luego, seleccionar una tipografía Soviet fue el paso lógico a seguir. El toque final del diseño fue la modificación del logo de Arcadia”, relata Hernán Sansone, director de arte de la publicación.

* Russian Revolutionary Posters of 1918 calling Russians against the generals of the white army which brought together opponents to communists after the Bolshevik Revolution 1917, private collection (Photo by Leemage/Corbis via Getty Images).