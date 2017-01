La trompetista más joven del Cartagena XI Festival de Música

Los crespos se mezclan con sus largos pelos lisos. Pareciera que su cabello todavía no se define. Es entendible, pues todavía no cumple los 18 años. En su juventud en ciernes ha tocado con la Filarmónica de Praga, con el director Vladimir Ashkenazy y es artista del sello Warner Classics. A Cartagena llegó con su aire de mochilera. Por ser menor de edad, vino acompañada por adultos responsables. En su equipaje están debidamente doblados tres blazers oscuros y una trompeta dorada, la misma en la que se van a reflejar los músicos de Les Siècles, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC), entre otras agrupaciones, durante los conciertos que realizará en el Festival. (Lea también: Prográmese con el Cartagena XI Festival Internacional de Música)

¿Cómo fue su primer contacto con la música?

Mi primer impacto musical del que tengo memoria fue con Carmen, la ópera dirigida por Georges Bizet. Recuerdo haberla visto como una película y quedé fascinada con el personaje. De igual manera, entonces descubrí el musical The sound of music, en el que estaba la bella actriz Julie Andrews. Incluso hoy en día me sé las canciones. Después de esos dos impactos, comencé a tocar el piano, con el que tenía buena relación, pero no era como la que iba a descubrir luego en la trompeta. Un día dos profesores en el conservatorio me presentaron la trompeta como el mejor instrumento. La empecé a tocar e inmediatamente me enamoré del sonido que produce, de su apariencia, de la forma en que el músico la sostiene, y de todo lo que puedes hacer con ella.

¿Cuál es su opinión del Cartagena Festival Internacional de Música?

Estoy feliz de estar en Colombia. Es excitante conocer nuevos públicos. Cuando empecé a publicar videos en Youtube, los suramericanos fueron los que primero me apoyaron. En Cartagena puedo compartir escenario con la orquesta francesa Les Siècles, que tendrá al maravilloso director Francois-Xavier Roth. Ensayamos en Francia lo que vamos a presentar aquí y fue increíble. Desde Europa ya se sentía la buena vibra. Espero poder seducir con mi música a la audiencia. La Plaza de San Pedro de Francia y la de Colombia, se encontrarán a través de mi trompeta y el saxofón de Antonio Arnedo. Estoy segura de que será una gran presentación.

Para el público colombiano que no está familiarizado con su carrera, ¿cómo se describe en el escenario?

Es difícil hablar de uno mismo, pero cuando estoy ahí arriba procuro divertirme. Disfruto mucho lo que hago en el escenario. Es increíble el momento en el que se encuentran los músicos y el público a través de la música.

¿Para usted qué significa la música clásica? ¿Y el jazz?

Nunca me he hecho esta pregunta, porque mi contacto con la música clásica es natural, hace parte de mí. A toda hora estoy escuchándola, lo mismo que el jazz. No quiero sonar pretenciosa, pero la música es mi vida. Tan pronto como me despierto, quiero escuchar alguna interpretación. Confieso que cuando no estoy tocando, me veo en la necesidad de escuchar alguna obra. Así me la paso, porque la música es un hábito irremediable.

Un concierto inolvidable…

Cada uno es único. Ahora mismo pienso en el de Bodrum en donde toqué el piano y la trompeta de Dmitri Shostakóvich con la Orquesta Chamber de Londres, Daniel Kharitonov y Vladimir Ashkenazy. Soy fanática de la música de Shostakóvich y este concierto fue maravilloso. También tuve la oportunidad de tocar en Rusia bajo la dirección de Vladímir Spivakov. En el festival Un Violon sur le Sable estuve frente a 50.000 personas, con el mar de fondo. Volveré a este festival el próximo verano. Recientemente estuve en Berlín en un programa de televisión llamado Stars von Morgen, en el que conocí al tenor mexicano Rolando Villazón. Me sentí pequeña a su lado y él estuvo muy atento.

Un sueño que tenga pendiente…

Me siento afortunada. Recibí un premio en mi país llamado Revelation des Victoires de la Musique Classique. Hace poco revisé el show de televisión, en el que estaba más joven, y se me erizó la piel. Haber obtenido este galardón representó un sueño hecho realidad. Recientemente he terminado de grabar un álbum para la disquera Warner Classics, que estará disponible a partir de septiembre. Por encima de todo, más que soñar, prefiero seguir tocando y conociendo gente.