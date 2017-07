TOM HOLLAND

“Un superhéroe pasa por lo mismo que yo”

Fabian Waintal

¿Siente que todavía está viviendo un sueño como el gran protagonista de “Spider-Man” o ya no le da tanta importancia desde que terminó el rodaje?

Todavía parece un sueño y se siente muy extraño, especialmente cuando veo las publicidades con las escenas más importantes de Spider-Man, porque me recuerdan constantemente la locura de producción que es y la suerte que tengo de estar hoy en este lugar. No puedo dejar de emocionarme tanto como los fans, porque realmente soy un admirador de este personaje y soy el primero en creer en esta película. Estoy muy entusiasmado con ver la nueva película de Spider-Man, igual que el resto de la gente.

¿Siente cierta presión de representar al Hombre Araña como un ejemplo para los jóvenes de su edad?

Supongo que lo mejor de Peter Parker es que tiene algo con que todos los jóvenes pueden identificarse. La vida va más allá de la dificultad de hablarles a las mujeres, el estudio o incluso las grandes responsabilidades como las que Spider-Man tiene. Es maravilloso ver que un superhéroe pasa por lo mismo que nosotros.

¿Lo dejaron sugerir ideas con las que se identificara al momento de escribir el guion?

Sí. Cuando estábamos trabajando con John (Francis Delay), en el desarrollo del guion, o incluso durante el rodaje, cuando había algo que pudiera identificarnos con gente de nuestra edad, lo agregamos.

Como el más joven de los superhéroes del cine, Thomas Stanley Holland nació el 1º de junio de 1996, a orillas del río Támesis, en Londres, en una familia de artistas: la madre fotógrafa Nicola Elizabeth Frost y el comediante autor Dominic Holland, además de tres hermanos menores (uno de ellos incluso trabajó en la película sobre la princesa Diana que había protagonizado Naomi Watts). Habiendo estudiado en las escuelas católicas de Wimbledon, fue durante una clase de hip hop cuando lo seleccionaron para la producción teatral de Billy Elliot the Musical, después de ocho largas pruebas de audición y un largo entrenamiento de dos años. Hasta el primer ministro de Gran Bretaña Gordon Brown lo invitó a la prestigiosa residencia de 10 Downing Street. En su debut en cine ni siquiera se vio en la pantalla, pues le daba la voz a uno de los personajes del dibujo animado Arrietty. Pero después de aparecer con Naomi Watts en The Impossible demostró que podía convertirse en una verdadera estrella de Hollywood. Fue por esa misma película que Ron Howard lo contrató para su versión de Moby Dick, In the Heart of the Sea, donde incluso trabajó con Chris Hemsworth cuando él ya era Thor y Tom recién había sido seleccionado para el famoso rol de Spider-Man.

¿Cómo fue el primer día que se puso el traje de Spider-Man?

La primera vez, no te voy a mentir, me desilusioné un poco, porque tuve que ponerme el traje de mi doble y él es mucho más grande que yo. Me veía como una bolsa y no se veía tan cool como lo había imaginado, hasta que me hicieron el mío y entonces sí resultó la mejor experiencia de mi vida.

¿Y el primer día del rodaje? ¿Estaba nervioso?

Definitivamente, seguro. Fue bastante estresante, no te voy a mentir, muy estresante, pero tuve la suerte de estar rodeado de gente maravillosa y sentí que me llevaban de la mano para guiarme durante todo el proceso, ayudándome a concretar la actuación que necesitaba. Tuvimos el mejor equipo, me dieron todo lo que necesitaba para conseguir un éxito. Fue realmente estupendo. Me siento afortunado y es un verdadero honor haber tenido semejante oportunidad.

Emma Stone me contó antes del Óscar que para volar en la película “La La Land” se había llevado su propio arnés que le habían hecho en el rodaje de la anterior producción de “Spider-Man”, y contaba lo incómodas que son esas escenas. ¿Qué tan incómodas le resultaron?

Lo que más me gustó del rodaje es haber estado con el coordinador de las escenas de acción y un equipo de dobles que también confiaron en que les dijera cuándo y dónde podía yo hacer ciertas cosas. Tuvimos muchísimas escenas de acción con dobles a lo largo de la película y hoy me parece que las soñé. Cada día que me colocaba el traje sentía que era un privilegio colgarme a 50 pies de altura para hamacarme de un lado al otro. Hubiera pagado por hacerlo. Pero me pagaron a mí y eso fue genial.

¿Hasta qué punto filmó las escenas de acción más peligrosas sin dobles?

Hice lo más que pude. Hubo ciertas escenas muy peligrosas que nunca me hubieran dejado hacer, pero todo lo que me permitieron hacer, lo hice.

¿Se quedó con el traje del Hombre Araña?

Me hubiese encantado, pero no, ni siquiera una copia de Halloween. Marvel lo tiene guardado, bien cerrado en una caja fuerte en algún escondite subterráneo, con el resto de sus tesoros más secretos.

Con su propia película, esta vez SpiderMan tiene que comprobar que sus poderes funcionan, después de haber compartido la famosa lucha con los Avengers en aquel famoso enfrentamiento entre los fieles compañeros del Capitán América y aquellos que estaban del lado de Iron Man. Y con el agregado de Michael Keaton en el rol del villano, Robert Downey Jr. también vuelve con su personaje de Iron Man, como el mejor guía de Spider-Man.

¿Fue tan divertido filmar con Robert Downey Jr. como se ve en el cine?

Lo gracioso de la relación que ves en el cine entre Tony y Peter es que es muy similar a mi relación con Robert (Downey Jr.), en el estudio, detrás de cámaras. Él realmente me escondió bajo sus alas. Uno de los días en el rodaje de Avengers, me enfermé por volar tanto entre la filmación de dos producciones diferentes. Y Robert me cuidó. Ahora lo llamo Dr. Downey, porque fue como mi doctor. Es una persona estupenda y me encantó trabajar con él.

En esta nueva versión del Hombre Araña está nada menos que Michael Keaton como el villano, quien es mucho más famoso como Batman, aunque haya sido con la competencia de Marvel, con DC Comics... ¿Quién cree que ganaría en una pelea entre Batman y Spider-Man?

Si le plantearas la misma pregunta a algunos de mis amigos, seguramente te dirían que Batman, pero mi respuesta es definitivamente Spider-Man.

Y en una pelea entre los diferentes Spider-Man... ¿Quién ganaría si tuviera que enfrentarse con Tobey Maguire o Andrew Garfield?

(Risas) Yo, claro.