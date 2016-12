En 2016 los populistas ganaron elecciones y los ricos más dinero

En un año en que los votantes populistas han dado nueva forma al poder y a la política en Europa y Estados Unidos, los individuos más ricos del mundo están despidiendo 2016 con US$237.000 millones más de lo que tenían al comenzar el año.

Con unos decepcionantes datos económicos de China a principios de 2016, la votación del Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea a mediados de año y, por último, el triunfo electoral del multimillonario Donald Trump, las mayores fortunas del planeta estuvieron a merced de las sacudidas de los mercados, con unos US$4,8 billones de alzas y bajas diarias del patrimonio neto a lo largo del año. Las riquezas habían aumentado un 5,7% hasta los US$4,4 billones al cierre de la negociación el 27 de diciembre, según datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

“En general los clientes soportaron bien la volatilidad. 2016 acabó siendo un año espectacular para los activos de riesgo. Algo bastante asombroso dado el comienzo del año”, dijo Simon Smiles, director de inversiones para clientes con patrimonio neto ultra-alto de UBS Wealth Management.

Bonanza de Buffett

Warren Buffett lideró los aumentos al sumar US$11.800 millones a su fortuna a lo largo del año ya que el valor de las participaciones de su firma Berkshire Hathaway Inc. en el sector de las aerolíneas y de la banca subió vertiginosamente tras el triunfo inesperado de Trump el 8 de noviembre. Buffett, que ha prometido donar la mayor parte de su fortuna a organizaciones benéficas, cedió una participación en su firma valorada en US$2.600 millones en julio. El inversor estadounidense recuperó el título de la segunda persona más rica del mundo dos días después de que la victoria de Trump propiciará un alza bursátil, lo que supuso un incremento de la riqueza de Buffett del 19% para el año hasta los US$74.100 millones.

“2016 ha estado a merced de los acontecimientos en tanto las noticias de todo el mundo más que los indicadores fundamentales fueron lo que hizo mover los precios. Las expectativas de que Trump va a llegar y desregular gran parte de la economía está dando impulso a los mercados en estos momentos”, señaló Michael Cole, presidente de Ascent Private Capital Management, que gestiona unos activos por valor de US$10.000 millones.

Las alzas individuales estuvieron dominadas por los estadounidenses, que registraron cuatro de los cinco mayores incrementos del índice, entre ellos el cofundador de Microsoft Corp., Bill Gates, la persona más rica del mundo con una fortuna de US$91.600 millones, así como el magnate del petróleo, Harold Hamm.

En su mayoría los ricos del país se opusieron a una presidencia de Trump durante las elecciones, entre ellos el propietario de los Dallas Mavericks Mark Cuban, quien dijo a los medios de comunicación en mayo que la bolsa podría caer hasta un 20% si Trump ganaba las elecciones.

Gestión de patrimonio

Los multimillonarios estadounidenses, entre ellos Buffett, preferían a Hillary Clinton, rival de Trump en la campaña presidencial. No obstante, se beneficiaron de la victoria del multimillonario y sumaron US$77.000 millones a sus fortunas con el alza post-electoral impulsada por las expectativas de una relajación de la regulación y su impacto positivo en el sector manufacturero de Estados Unidos.

El magnate inmobiliario neoyorquino está formando un gabinete compuesto por individuos ricos, con fuertes contactos con el mundo empresarial y escasa experiencia en la gestión de gobierno, una combinación que, según declaró el multimillonario de fondos de cobertura Ray Dalio la semana pasada, despertaría el “espíritu animal” del capitalismo e impulsaría un alza aún mayor de las bolsas. Dalio es la 63ª persona más rica del mundo, con un patrimonio de US$14.100 millones.

Inversores y ejecutivos recibieron con agrado las decisiones de Trump para los cargos de gobierno, entre ellos el multimillonario Wilbur Ross que estará al frente del Departamento de Comercio y el ex directivo de Goldman Sachs Inc. Steven Mnuchin para el Departamento del Tesoro.

“Bueno, yo no me oponía a Trump tanto como la mayoría de la gente. Es competente y, como hombre de negocios, sabe generar beneficios. Los individuos de los que se ha rodeado tendrán un bagaje, pero también tienen éxito y son inteligentes”, señaló el multimillonario saudí Mohamed Bin Issa al Jaber en una entrevista del 11 de diciembre.

El francés Bernard Arnault fue el único individuo no estadounidense entre los cinco que más ganaron, y sumó US$7.100 millones a su fortuna, la cual ha aumentado hasta los US$38.900 millones. Su firma LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE dijo que el mercado de artículos de lujo de China está mejorando.

Gates siguió siendo la persona más rica del mundo a lo largo del año. Amancio Ortega, el más rico de Europa y fundador de la cadena textil Zara, ocupó el segundo lugar del índice durante la mayor parte del año hasta que cedió el puesto a Buffett en noviembre. Ortega, la tercera persona más rica del mundo con US$71.200 millones, ha perdido US$1.700 millones en 2016.

El fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, que había doblado su fortuna hasta los US$60.000 millones en 2015, lideró los aumentos entre los empresarios del sector tecnológico otra vez este año, sumando US$7.500 millones en 2016 gracias al sólido crecimiento de las ventas del minorista online. A éste le siguió el cofundador de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, quien incrementó su patrimonio en US$5.400 millones.

Riqueza oculta

Algunos de los mayores aumentos relativos del sector correspondieron a los fundadores de las principales startups del mundo, como Travis Kalanick de Uber Technologies Inc. y Evan Spiegel de Snap Inc. Los denominados “multimillonarios unicornio”, entre los que figuran el cofundador de Spotify Inc., Martin Lorentzon, que fue identificado como multimillonario por primera vez en 2016, se aseguraron una serie de rondas de financiación gigantescas mientras se acercan a someter a prueba sus fortunas en la bolsa.

Otros multimillonarios descubiertos por el índice de Bloomberg en 2016 incluyen al padre e hijo que producen el tequila José Cuervo, el promotor inmobiliario neoyorquino Axel Stawski y el magnate de la construcción de Kosovo, Behgjet Pacolli.

En la Argentina, surgieron tres multimillonarios, entre los que se cuentan el primero del sector tecnológico del país, Marcos Galperin, en tanto los mercados tuvieron un alza por el entusiasmo que suscitaron las políticas económicas favorables a las finanzas del presidente Mauricio Macri.

Las gestoras de patrimonio de los más ricos del mundo se están preparando para un comienzo de año igualmente frenético en 2017 conforme los cambios sísmicos que los votantes han demandado este año comiencen a tomar forma.

“Espere lo inesperado. No creo que los gestores de patrimonio familiar estén demasiado preocupados o se estén poniendo demasiados nerviosos, pero después del Brexit y de Trump se han resignado a la volatilidad del mercado”, dijo Sabine Kaiser, fundadora de SKadvisory, que asesora a oficinas de gestión de patrimonio familiar en materia de capital riesgo.