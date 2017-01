Abrirán 8 casas de cambio en la frontera colombo-venezolana

En su primera alocución anual en el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que desde hoy empezarán a funcionar las primeras ocho casas de cambio en territorio fronterizo con Colombia.

"He decidido, en el marco del decreto de emergencia y de la zona económica especial, autorizar la creación de casas de cambio en la frontera colombo-venezolana para hacerle frente a las mafias que operan en la zona", añadió Maduro.

Según el mandatario, el objetivo de esta nueva medida es permitir la convertibilidad del peso en bolívares y generar mecanismos financieros en función de ir construyendo una frontera económicamente sustentable.

Los encargados de explicar el funcionamiento y la dinámica de los locales serán el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, y el ministro de Economía, Ramón Lobo. Quien en su cuenta de twitter celebró la inauguración de las casas de cambio y aseguró que estaban tomando decisiones para “crear nuevas fronteras de paz para relaciones de hermandad con Colombia”.

Esta medida estará acompañada de un sistema de tiendas que funcionarán en pesos colombianos. Sin embargo, para Yolanda Olarte, vicepresidenta de Asocambios en Cúcuta y Norte de Santander, la decisión del gobierno venezolano no generará ninguna transformación positiva en la frontera. “Venezuela no tiene cómo reconvertir toda la cantidad de divisas que vienen hacia Colombia. Las casas de cambio no son la solución, debería haber una política económica financiera de fondo para enfrentar los problemas reales de la frontera".