Aunque los empresarios subieron a 6,7%, todavía no hay acuerdo de salario mínimo

Durante la sexta sesión de la mesa de concertación entre empresarios y sindicatos tampoco hubo un acuerdo sobre el salario mínimo 2017. En esta oportunidad, los gremios elevaron su propuesta de 6,5 a 6,7%, con lo cual el incremento quedaría en $735.648. Es decir, aumentaron en cerca de $1.000.

Por su parte los sindicatos mantuvieron su propuesta de incremento del salario mínimo en 14%, con lo cual el pago quedaría en $785.977. Asimismo, las centrales obreras se quejaron de que en esta reunión tampoco se conoció la posición del Gobierno, y hasta que no se revele no se bajarán del 14%.

El presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, afirmó: "No podemos desconocer el alza que hicieron los empresarios, pero todavía esta muy distante de lo que consideramos que debe ser el incremento salarial. Asimismo, nos parece el colmo que el Gobierno no haya venido con su propuesta, hasta que no la sepamos no podemos hacer una nueva propuesta por debajo de 14%".

Por su parte Santiago Castro, el entrante presidente del Consejo Nacional Gremial, dijo que "la última información sobre los precios de la economía sugiere que la inflación cerraría cercano al 5,5%. Por esto consideramos que nuestra nueva propuesta de 6,7% es justa para los trabajadores colombianos".

La ministra de Trabajo, Clara López, dio un parte de tranquilidad al decir que "vamos a esperar hasta que se destraben las negociaciones entre empresarios y sindicatos para hacer una propuesta. Seguimos muy optimistas para que se puedan cerrar las brechas que separan las partes. Nuestra propuesta iría encaminada a seguir los líneamientos de la Corte Constitucional sobre el costo de vida. Por esto estamos atentos a lo que pasa con el posible incremento del IVA que propone la reforma tributaria que se discute en el Congreso". De esta manera, la funcionaria sugirió que se esperará a la aprobación de la reforma tributaria para dar una cifra de incremento salarial.

Las partes de la mesa de concertación indicaron que habrá más reuniones la próxima semana, entre el 28 y 29 de diciembre, en las cuales se espera conocer la posición del Gobierno y nuevas contrapropuestas. Por el momento, las negociaciones no han avanzado mucho y no se sabe cuánto subirá el salario mínimo, actualmente en $689.455.