Bebedores de licor impulsan la economía en China

Para este nuevo año se impone brindar con baijiu. Las acciones chinas de productos básicos de consumo, encabezadas por los fabricantes del fuerte licor nacional, están impulsando este año las ganancias en tanto las perspectivas de ventas se tornan más prometedoras.

Mientras los mercados de China soportaban un año de turbulencia a raíz de las preocupaciones por la perspectiva económica, los productos básicos de consumo fueron el único sector de las bolsas más importantes del país que tuvo retornos positivos en 2016. Dichas empresas, que venden cosas para uso diario, experimentaron aumentos en tanto se pronostica que los ingresos medios en el año fiscal 2017 crecerán tres veces más que sus pares globales.

“El sector del baijiu seguirá teniendo un desempeño superior en la industria fundamentalmente porque todavía tiene una demanda en alza”, dijo por teléfono Mark Chen, analista con sede en Shanghái de UOB Kay Hian Ltd. Para la industria alimentaria de China en su conjunto, el catalizador a largo plazo proviene de empresas que están actualizando su oferta de productos para satisfacer a los consumidores chinos, dijo.

En 2016, los inversionistas en compañías de productos básicos de consumo en el índice CSI 300 habrían registrado retornos totales del 11 por ciento en yuanes, en comparación con bajas para todos los otros grupos del sector. También superaron a sus pares globales en el MSCI World Consumer Staples Index, que cayó 0,4 por ciento.

“Lo que hemos visto en los productos básicos chinos de capitalización alta en los dos últimos años es que redujeron inventarios y modificaron estrategias para adaptarse al cambiante mercado de consumo, por ejemplo, incorporando una calidad superior”, dijo desde Hong Kong el analista Jeremy Yeo de Mizuho Securities Asia Ltd. “Esto los hizo volver a un crecimiento de primer nivel y los volvió atractivos para los inversores”.

Fabricantes de baijiu como Kweichow Moutai Co., Wuliangye Yibin Co. y Luzhou Laojiao Co. dominaron las alzas, en tanto el mayor productor de lácteos de China, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., y Henan Shuanghui Investment & Development Co., que vende productos cárneos, también subieron.

Las acciones de Moutai cerraron 1,2% más arriba en 350,76 yuanes en Shanghái, después de haber avanzado 3,8 % hasta un récord en las operaciones del mismo día este viernes. Wuliangye avanzó 0,5 por ciento y Luzhou Laojiao 0,2 %. El índice CSI 300 cayó 0,6%.

Los fabricantes del baijiu, el licor famoso por ser el brindis favorito de los líderes chinos, se han recuperado desde las campañas del presidente Xi Jinping contra la corrupción y la extravagancia. La demanda se ve impulsada actualmente por los ingresos en alza de la clase media, dijo la analista Juliette Liu de Yuanta Securities Co.

Las acciones de los fabricantes de baijiu pueden brindar estabilidad a los inversores en medio de mercados volátiles, dijo Liu. “El sector del baijiu es un sector maduro, lo cual disminuye la posibilidad de burbujas y volatilidad, y eso es lo que quieren los inversores en este momento”.

El baijiu de alta gama es “sumamente rentable”, y se estima que los cuatro mayores productores de China, incluidos Moutai y Wuliangye, representan un 27 por ciento de las ganancias antes de intereses e impuestos en la industria mundial de bebidas alcohólicas, según la Bernstein Global Spirits Guide publicada este mes.