Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda

Lo bueno

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó la aprobación del proyecto de la reforma tributaria estructural en Senado y Cámara de Representantes afirmando que “se actuó pensando en el interés de nuestra nación, no en el corto plazo sino la próxima década. Podemos decirle al país con toda seguridad y tranquilidad que, en materia tributaria, en Colombia no se había hecho una reforma de las dimensiones, de contenido estructural, de su detalle y de su profundidad como ésta en muchas décadas”.

Lo malo

“Subir el IVA al 19 % es una decisión que requiere un gran esfuerzo. Soy el primero en reconocer que es una medida difícil que va a requerir de un sacrificio grande de todos los colombianos, pero es necesaria”, señaló Cárdenas en diálogo con Blu Radio. La oposición, como la Red por la Justicia Tributaria, denuncia que el incremento del IVA tendría un efecto negativo sobre la desigualdad, al aumentar el índice de GINI en 1 %, pasando de 0,52 a 0,525 para 2017.

Lo feo

El Gobierno tuvo que ceder en varios puntos de lo que había propuesto inicialmente. Uno de los principales golpes fue que no se logró pasar el impuesto a las bebidas azucaradas, lo cual le iba generar $1,5 billones al sector salud. Asimismo, no logró bajar el umbral en el cual las personas deben declarar renta. Todos estos cambios implican que se dejará de recaudar $1 billón en 2017 y otros dos billones en 2018. Algunos analistas auguran otra reforma tributaria en 2019.

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario

Lo bueno

Para José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, lo bueno es que “tenemos reforma tributaria, que nos permitirá sobreaguar las necesidades básicas del orden fiscal para el 2017 y un poco para el 2018. También, que se eliminó el impuesto a la riqueza, un engendro que no aportó mucho. Además, tiene elementos que simplifican y echan para atrás en buena parte la anterior reforma tributaria: el CREE y su sobretasa, entre otras complejidades”. Asimismo, considera buena y novedosa la propuesta de un monotributo.

Lo malo

“A pesar de que tiene asuntos interesantes, no es una reforma tributaria estructural, seguro requeriremos otra para las nuevas necesidades de gasto público y para cubrir el déficit. No hace al país mucho más competitivo. El impuesto a la renta en el 2017 a las personas jurídicas será de 40 %, Perú hoy está al 23 %. En el 2018 será del 37 %. Seguimos lejos de nuestra competencia. Y no creo que sea suficiente para las necesidades del futuro, por ejemplo para el posconflicto. Recoge $6 billones, pero el país perdió $24 billones con la caída de los precios del petróleo”.

Lo feo

“Es triste que no fue capaz de aumentar la base tributaria en renta del país. El Congreso ‘capó’ la propuesta del Gobierno, que era mejor en el sentido de que iba a haber 500.000 personas más que iban a hacer su declaración de renta. Eso era bueno, porque construye cultura tributaria. También puede ser un saludo a la bandera el tema de dividendos: como el impuesto recae sobre la persona natural, estoy seguro de que muchas personas se convertirán en SAS, personas jurídicas, para eludir el impuesto”.

María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático

Lo bueno

De acuerdo con la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, una de las pocas cosas por destacar es que “se recuperó una iniciativa para que haya unas exenciones en el impuesto de renta por 15 años más para las nuevas fuentes de energía. Es decir, se aprobó extenderlas para los generadores de energías solar, eólica, entre otras”.

Lo malo

“Es una reforma de gastar, gastar y gastar. No hay un compromiso serio de austeridad. Además, si no va acompañada de una gran inspección y control de la DIAN, tenemos que decir que en dos años habrá otra reforma, y me preocupa que el Gobierno habla ya de una adición presupuestal para gastarse esa plata. Me parece delicado que el Gobierno en algunos temas, como los combustibles, da subsidio, pero también hay impuesto. ¿En dónde está la coherencia?”.

Lo feo

Para la senadora Guerra, es triste que el Senado de la República haya tumbado en el último momento la reducción de los aportes de los pensionados a la salud, que se había propuesto que pasara del 12 % al 4 %. “Tristemente sobre la 1:20 de la mañana, el ministro de Hacienda (Mauricio Cárdenas) se opuso”. Agregó: “Había mucha gente que quería votar. No nos dejaron debatir”.

Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la Alianza Verde

Lo bueno

Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la Alianza Verde, aseguró que la aprobación del artículo 13 de la ponencia, que busca reducir del 12 % al 4 % el aporte a salud que realizan mes a mes los pensionados, es un triunfo de la Cámara. “Nosotros habíamos tramitado un proyecto de ley en la Comisión Séptima, pero la reforma tributaria es un camino mucho más rápido y absolutamente justo para mejorar la calidad de vida de los pensionados del país”.

Lo malo

Para Robledo, el hecho de que el 60 % del recaudo total de la reforma sea a través del IVA demuestra que no es un proyecto estructural sino regresivo. “El peso de la reforma descansa sobre el aumento del IVA, y el IVA es un impuesto inequitativo: los pobres y los ricos pagan lo mismo por los productos. Además, no es tan cierto que los alimentos estén exentos de impuestos, como lo plantea el Gobierno. La pasta, los aceites y los cereales serán gravados”.

Lo feo

“Lo que pasó con el artículo sobre la cárcel para evasores fue rarísimo, deja muchas dudas. Después de que se generó una comisión para trabajar el tema, conformada por el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía, el artículo llegó, lo leímos, lo teníamos a la mano, y cuando fuimos a votarlo como proposición sustitutiva ya no estaba, no aparecía. Finalmente aprobamos la versión de la Fiscalía, pero fue un enredo”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Lo bueno

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, indicó que en la reforma hay logros en términos del estatuto tributario, normas fiscales, distorsiones y evasión. Sobre la cárcel para evasores, dijo que está de acuerdo con luchar contra la evasión poniendo de presente los 3.400 contribuyentes del país que pagan el 70 % de los impuestos.

Lo malo

“Creo que las personas que tuvieron a su cargo la divulgación de la reforma le dijeron al país cosas imprecisas, pues los impuestos para las empresas no bajaron y, por el contrario, subieron”, indicó Mac Master. El presidente de la Andi critica que el impuesto a la renta presuntiva se mantuvo en 3 % y quedó igual. Por otro lado, según el dirigente, la verdadera tasa de tributación empresarial de 2017 es de 40 %.

Lo feo

El dirigente gremial manifestó sentirse decepcionado con el proyecto de ley que se discutió en el Congreso. “Se perdió la oportunidad que habíamos esperado por dos años de una reforma tributaria estructural para mejorar la competitividad del país”, afirmó. Asimismo, recordó que Colombia ostenta el tercer puesto en América Latina de mayores impuestos y el noveno del mundo.