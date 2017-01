Cepal reclama a México una "estrategia fuerte" frente a Trump

México necesita una "estrategia fuerte" para mantener la inversión extranjera en la industria, más allá de la política que promueva el nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump, afirmó la secretaria ejecutiva de la Cepal en una entrevista con la AFP en Davos.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), preconiza también una política industrial más a largo plazo, como la de China, para América Latina, cuya economía se contrajo de 1,1% del PIB en 2016 y debería crecer solamente 1,3% en 2017.

PREGUNTA: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para la economía de la región de la llegada de Donald Trump?

RESPUESTA: Casi todos los países de nuestra región apostaron por el libre comercio y ahora está en cuestión su futuro y el de los acuerdos de libre comercio, fundamentalmente con Estados Unidos. La pregunta que está en el aire es: si Estados Unidos decide no participar activamente en el TPP [Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica] o en otros acuerdos, ¿serán otros países como China los que tomen ese papel?

P: ¿Qué puede hacer México, y en particular su industria automotriz, frente a Trump?

R: Una cosa es que Ford decida no ir a San Luis Potosí e irse a Estados Unidos, estamos hablando de mil millones de dólares. Pero Ford tiene una inversión mucho mayor que eso en México.

¿Qué va hacer, desmantelar aquello y se va a regresar? Creo que México debería trazar una estrategia conjunta con las empresas. Además, no solo estamos hablando de Ford o de General Motors sino de empresas japonesas y alemanas. Lo que está faltando es una estrategia fuerte de México en vez de centrarlo todo en la negociación con Donald Trump. Trump ya dijo lo que quiere, ahora hace falta que México diga lo que quiere.

P: ¿América Latina tiene que seguir apostando por la inversión china?

R: China tiene una visión industrial en la que está sustituyendo las manufacturas que antes importaba por manufacturas que ahora está produciendo en el país. Es lo que yo llamo una estrategia industrial de largo plazo. Y eso es lo que le falta a América Latina.

Lógicamente no vamos a dejar la minería, porque las mayores reservas en plata, cobre y oro están aquí. Pero hay que diversificar el terreno, abrirnos hacia un mayor valor agregado, Chile ya ha avanzado algo en eso, con el cobre refinado. Un sector de enorme potencial es el agroindustrial, es decir no la soya en bruto, sino procesada, los alimentos procesados, etc., incluso con industrias chinas que vengan a invertir a América Latina. Pero debe ser una inversión con reglas claras en el terreno del empleo.