Circula de nuevo volante que ofrece dinero a quienes se presten para “inmovilizar” Uber

Hace casi cuatro meses, El Espectador informó sobre un volante virtual en el que un gremio de taxistas ofrecía dinero, entre $50.000 y $100.000, a los bogotanos que “ayudaran” a “inmovilizar” vehículos que trabajen a través de la aplicación de transporte Uber. La incitación, que volvió a circular este fin de semana a través de redes sociales, consiste en pedir un servicio y, acto seguido, comunicarse con un número celular que resultó ser el mismo de Hugo Ospina, un vocero del gremio de taxistas.

En respuesta a este diario en ese momento, Ospina negó estar involucrado. “Llegué a Barranquilla y me encontré con ese volante. Es una estrategia de los señores de Uber porque como les están dando tan duro. La Policía ya lleva más de 1.000 vehículos en el plan de choque y quieren desprestigiar la labor que estamos haciendo”, aseguró en septiembre, haciendo referencia a un plan oficial que en ese momento empezaron a ejecutar las autoridades locales de tránsito y que consistía en operativos y controles en las vías en contra de servicios no autorizados. Uber no se quiso pronunciar sobre las acusaciones que, entonces, hizo Ospina.

Consultado de nuevo por El Espectador acerca de la nueva circulación del volante, Hugo Ospina afirmó que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y de la unidad de delitos informáticos de la Policía (Centro Cibernético Policial), para saber quién puso a circular la imagen, pues asegura haber recibido incluso amenazas contra su vida.