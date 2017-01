¿Colombia se acostumbró a la corrupción?

Foto: Pixabay.

“Lo peor que puede pasar con casos como el Odebrecht es que pase el tiempo y a la gente se le olviden. Es decir, que se acostumbre a este tipo casos”, explicó Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), durante la presentación de la encuesta de percepción de corrupción. Se trata de un sondeo realizado a 89 empresas de diferentes sectores y tamaños y que operan en varias regiones del país, con el fin de revelar el impacto de las malas prácticas sobre la actividad económica. (Con lo que vale la corrupción, Colombia habría comprado la F1)

La preocupación del dirigente gremial tiene su fundamento, pues los resultados de la encuesta revelan que hay una considerable tolerancia en torno a la corrupción: en cuanto a no declarar en la aduana el valor correcto para no pagar impuestos, el 37,3 % de los empresarios indicaron que en Colombia hay una alta tolerancia, y el mismo porcentaje respondió que hay una porción del país que no está de acuerdo ni en desacuerdo (tolerancia media). Respecto a dar un obsequio o dinero para evadir un requisito aduanero, el 36,6 % de los encuestados consideran que en Colombia hay una alta tolerancia frente a esta mala práctica, el 36,6 % indicó que hay tolerancia media y el 25 % rechaza totalmente el acto corrupto.

En efecto, los sobornos que piden los funcionarios son un problema tangible. El 12,5 % de los encuestados manifestaron que intentaron extorsionarlos y el 2,3 % indicaron que lograron sacarles dinero por medio de esta modalidad. Además, el 21,4 % de los empresarios consultados respondieron que les pidieron dádivas para agilizar o aprobar algún trámite. Las entidades en donde más se presenta este problema son las aduanas (62,7 %), las alcaldías municipales (40,3 %) y las corporaciones autónomas regionales (37,3 %).

Asimismo, los empresarios respondieron que los sectores en los que más perciben corrupción son salud, aduanas, impuestos, transporte, minería, ambiente y educación. Sin embargo, este resultado cambia cuando se hace la misma pregunta pero a nivel regional, pues en ese caso la rama ambiental encabeza la lista, seguida por la de salud.

Continuando con el análisis regional, se encontró que la región Caribe es en donde más se presentaron casos de corrupción, y La Guajira, Chocó, Atlántico y Bolívar son los cuatro departamentos en donde más se presentan las malas prácticas, según manifiestan los empresarios.

¿Qué pasa en la Costa?

La presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, María Claudia Páez, indica que “son preocupantes las cifras de corrupción que presenta la Costa. En nuestro caso, nos parece terrible que las aduanas sean uno de los lugares en donde más se presentan casos de malas prácticas, pues somos una ciudad que depende altamente del sector portuario. Y lo que refleja este informe es que estamos perdiendo competitividad en una de nuestras principales actividades ¿Qué dirán los inversionistas internacionales si los mismos empresarios colombianos perciben estos niveles de corrupción?”.

Ante la pregunta de si la Costa se ha acostumbrado a la corrupción, Páez respondió: “Se ha acostumbrado a no denunciar. Es claro que para un empresario hay varios costos asociados cuando quiere interponer un recurso legal, sobre todo porque no sabe si tendrá efecto, pues hay muchas formas de frenar este tipo de denuncias. Además, algunos pueden temer a consecuencias con sus otros negocios”.

El presidente de la Andi dice que no tienen los datos de cuánto cuesta la corrupción en Colombia, pero indica que los cálculos de algunas entidades internacionales sugieren que los recursos que se pierden son varias veces lo que se espera recaudar con la reforma tributaria. Por lo que la ausencia de estas malas prácticas les habría facilitado la vida a los colombianos.

De acuerdo con una investigación de la ONG Transparencia Internacional, Colombia es el país 37 entre 168 en donde hay más corrupción. Además, el Fondo Monetario Internacional señala que el costo anual de las malas prácticas es de cerca del 4 % del Producto Interno Bruto. Así están las cosas. Se trata de un problema real en Colombia que no sólo afecta la actividad empresarial, sino que tiene repercusiones en toda la nación.