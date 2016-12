Congreso aprueba reforma tributaria y pasa a conciliación

Le quedan pocos pasos a la reforma tributaria para que sea aprobada por completo en el Congreso de la República. Al cierre de esta edición el Senado había aprobado el 80 % del proyecto de ley y la Cámara de Representantes ya le había dado luz verde a todo el articulado, aunque con algunos cambios significativos, sobre todo en materia pensional. (Lea: Reforma tributaria cargada de IVA fue aprobada en Cámara Representantes)

Restando la conciliación, el Congreso de la República aprobó una reforma tributaria que busca tapar parte del hueco fiscal que tiene el Gobierno por la desaparición de la renta petrolera. Mientras se eleva la tarifa general del IVA del 16 al 19 %, se alivia la carga tributaria para las empresas, pero se mantiene en su actual nivel la renta para las personas naturales, los pequeños empresarios tienen la opción del monotributo, se castiga con cárcel la evasión de impuestos y se perpetúa el 4x1.000.

Fuertes críticas recibió el Gobierno por la propuesta de elevar en tres puntos la tarifa del IVA en medio de una rampante corrupción. Ese fue el ‘trompo de poner’ de los partidos opositores que se apartaron de apoyar la iniciativa del Gobierno que afecta la canasta familiar de los colombianos de menores ingresos.El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que esos recursos del IVA son necesarios para darles continuidad a los programas sociales, y además asustó con que el país podría perder la calificación que le permite acceder al mercado financiero internacional con intereses no tan caros. También justificó el alivio de la carga tributaria a las empresas. Desde el próximo año el bolsillo de los asalariados sentirá los efectos negativos de la reforma tributaria que aprobaron los congresistas.

El ministro de Hacienda señaló que los sectores de la población que más van a sentir el impacto son los de mayor capacidad de ingreso. “Si no hacemos nada, en 2018 el presupuesto general de la nación se tendría que recortar en un 10 %, que significa $18 billones, y eso va a afectar a los colombianos”. Uno de los representantes de la oposición, el senador del Centro Democrático Iván Duque, señaló que “es una vergüenza que la propuesta del IVA no haya contemplado la gradualidad y no haya buscado instrumentos para contener la regresividad como mecanismos de devolución a los más vulnerables”.

La arremetida de la oposición fue fortalecida por el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, quien contradijo al ministro de Hacienda en el sentido del anuncio que no se gravarían los artículos de primera necesidad, “claro que sí. El 65 % de los artículos de primera necesidad en Colombia hoy tienen IVA”. Precisamente, el IVA fue el detonante para el zafarrancho que motivó la amenaza de miembros de las bancadas Cambio Radical y el Centro Democrático de querer abandonar el recinto de la plenaria del Senado. Ese hecho hubiera provocado un traspié para el estudio de la reforma y su columna vertebral, el IVA al 19 %. Al final varios senadores de Cambio Radical abandonaron el Capitolio. Le cobraron al Gobierno los votos aportados en las discusiones.

El recaudo por IVA

Los estimativos del Gobierno indican que por la mayor tarifa del IVA el recaudo para 2017 será de $6,19 billones, para un año después se calcula en $6,87 billones. Para 2020 el recaudo adicional podría llegar a $15,72 billones. Varios puntos tienen que ser conciliados. Uno de ellos tiene que ver con las motocicletas: en Cámara se aprobó que las de 180 centímetros cúbicos quedan exentas y en el Senado las de 200. Las superiores a este cilindraje quedan gravadas al 19 % más el 8 % de impoconsumo.

En telefonía celular fue aprobada la propuesta del Gobierno que los aparatos con precios de hasta $654.000 no pagan IVA y los planes de datos de hasta $45.000 no son gravados y los superiores a esta cantidad cancelan tarifa plena más el 4 % de impoconsumo.

En combustibles habrá alzas para la gasolina de $135 por galón, el acpm $152, el gas natural elevará su precio en $29 por metro cúbico y el propano $95. Frente al impuesto al tabaquismo, aumentará el precio de la cajetilla de cigarrillos en forma escalonada: $700 para 2017 y $700 para el año siguiente. Por otra parte, los mandatarios municipales y distritales podrán establecer un impuesto a recaudar por el servicio de alumbrado público.

Respecto a la sanción penal , de 4 a 9 años de cárcel, que la Cámara de Representantes aprobó para las personas que evadan impuesto de renta por sumas superiores a los $172 millones, el Senado tuvo que conformar una comisión para aclarar ¬a petición del legislador Ángel Custodio Cabrera (Partido la U) ¬ un reparo técnico a la iniciativa. En este punto, la propuesta original del Gobierno buscaba castigar a los evasores, pero a partir de $5.000 millones.