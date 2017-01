Destinan $12.000 millones para energías renovables en Colombia

La Unión Europea (UE) anunció que destinará cerca de $12.400 millones para fomentar proyectos de energía renovable no-convencional en Colombia, después de la evaluación de los resultados de un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) sobre uso de nuevas fuentes de energía para mitigar los efectos del cambio climático.

Dice el gobierno que según la publicación, que contó con la participación facilitadora del proyecto de Cambio Climático del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, las energías alternativas con menos emisiones de gases de efecto invernadero tienen el gran potencial de disminuir el impacto que el sector eléctrico colombiano tiene sobre cambio climático.



“Estamos trabajando para promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético”, señaló el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata.



“A través de las fuentes no convencionales de energía renovable, el país busca fortalecer el Sistema Interconectado Nacional de energía eléctrica, asegurando energía limpia y confiable para todos los usuarios del sistema”, indicó la viceministra de Energía Rutty Paola Ortiz.



Se abre paso un nuevo camino para el sector energético de Colombia fomentando el uso de fuentes de energía no convencionales que benefician tanto a empresas como al propio país, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, indica el informe de prensa. Este mecanismo está diseñado para permitir el uso de tecnologías limpias por medio de un mecanismo de pago directo. En términos de verificación busca reducir 500mil Ton de CO2 a 2021.



La directora Corporativa de Ambiente y Cambio Climático de CAF, Ligia Castro, señaló que, “la aprobación de los fondos permite a CAF poner en práctica un mecanismo de financiamiento climático en el sector energético de Colombia y transmitir los beneficios a empresas en el país que muestran éxito en la generación de energía renovable”.

Los fondos se aprobaron en el contexto de una iniciativa promovida e implementada por CAF en cooperación con el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), con recursos de la Facilidad de Inversiones en América Latina (LAIF por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea, que tiene el objeto de fomentar el desarrollo sostenible y bajo en carbono de la región.