Ejecutivos de Apple ganaron menos en 2016, pero su presidente más

Los principales ejecutivos de Apple Inc. vieron reducirse su remuneración el año pasado mientras que el máximo responsable de la empresa, Tim Cook, percibía su salario más alto desde su premio récord de 2011.

Los cinco principales lugartenientes de Cook embolsaron alrededor de US$22,8 millones cada uno por 2016, según una declaración de representación presentada el viernes. Los paquetes de remuneraciones incluían US$2,8 millones en salario y bonificaciones en efectivo, y US$20 millones en premios en acciones.

La compensación difundida de US$8,75 millones que recibió Cook, compuesta por un salario de US$3 millones y una bonificación en efectivo de US$5,37 millones, no incluye los US$1,26 millones en acciones que recibió como gran premio tras convertirse en máximo responsable de Apple. Estas valían unos US$136 millones cuando las adquirió, en lo que constituyó la mayor distribución que Cook recibió en un solo año. El valor de las acciones no está incluido en el cuadro de compensaciones de la declaración de representación porque éste comprende los nuevos premios.

El beneficio significa un gran salto respecto de 2015, cuando el CEO recibió US$10 millones en salario y bonificación y US$64,2 millones en acciones adquiridas. El grueso de las acciones para el año fiscal 2016 no estaba atado al rendimiento y, por lo tanto, no corría riesgo de confiscación aun cuando Apple informó su primera declinación de ventas anuales desde 2001. Las versiones recientes del iPhone, el máximo generador de ingresos de Apple, no impulsaron actualizaciones automáticas como lo hicieron modelos anteriores.

Algunos competidores chinos están fabricando dispositivos más baratos al tiempo que los países desarrollados están alcanzando el punto de saturación.

La junta directiva garantizó a Cook 1 millón de acciones restringidas a ser otorgadas con dos incrementos en una década cuando tomó las riendas de la compañía de Cupertino, California, en 2011. Dos años más tarde, el comité de compensación ató un tercio de las acciones al desempeño relativo de las acciones de la compañía frente al S&P 500 a pedido del propio Cook y determinó que las acciones se pagasen en forma anual. En 2014, la compañía determinó una división de acciones de 7 por 1.

Cook recibió la totalidad de las 280.000 acciones atadas al desempeño reservadas para 2016 porque el rendimiento accionario de Apple a lo largo de los tres años transcurridos hasta el 24 de agosto estuvo en el tercio superior de las empresas del índice. Cook también recibió 980.000 acciones condicionadas a que permaneciese en el puesto. Sumando pagas anteriores, Cook recibió acciones valuadas en más de US$350 millones desde que ocupó el cargo de CEO.

Cook también va camino de obtener la mitad de las acciones atadas al desempeño relativo de las acciones y con fecha de pago en agosto de 2017 y 2018 sobre la base de los retornos de los accionistas en tres años, según datos compilados por Bloomberg. El rendimiento accionario en el año calendario 2016 del fabricante de iPhone incluyendo dividendos fue más de un 12%, superando así a casi la mitad de las empresas del S&P 500. El resto se asigna dentro de los cuatro años y medio de haber sido concedidas.

No se difundió la compensación del director de diseño de Apple, Jony Ive, quien para algunos es el empleado más importante de la compañía. Ive diseñó algunos de los productos más emblemáticos de Apple como la iMac, el iPod y el iPhone.

Los representantes de Apple no respondieron de inmediato a una llamada y a un correo electrónico enviado fuera del horario de trabajo.