El negociazo de la tienda de Apple

Mientras toda la industria de la tecnología está alardeando con sus novedades en Las Vegas, durante el Consumer Electronics Show 2017 (CES 2017), Apple, la más afamada empresa del sector, desde Cupertino, en California, publicó un comunicado de prensa que lo dejó con una sonrisa un tanto incómoda para muchos pero bien lucrativa para ellos. El día de año nuevo logró que sus clientes compraran US$240 millones en su tienda de aplicaciones. La conocida App Store.

“Desde el lanzamiento de la App Store en 2008, los desarrolladores han ganado más de US$60.000 millones de dólares, creando experiencias asombrosas para los usuarios de iPhone, iPad, Apple Watch , Apple TV y Mac. Esos esfuerzos ayudaron a comenzar 2017 con un comienzo notable, haciendo el día de Año Nuevo el día más alto y único para la App Store”.

Y era de esperarse. Apple ha logrado construir un ecosistema en el que sus usuarios, por más que no quieran, terminan comprando algún tipo de aplicación, sea para simplemente comunicarse vía mensajería instantánea o para editar fotografías y sentirse un poco profesional detrás de la cámara del teléfono. Las opciones se cuentan por miles. De acuerdo con la información oficial de la compañía, la App Store está disponible en 155 países y sólo por segmentar una parte de lo que más de mueve, dicen: “Los clientes de iPhone y iPad ahora tienen acceso a más de 21.000 aplicaciones de iMessage para enviar pegatinas y contactar fácilmente con amigos”. Al final reconocieron que en total ofrecen 2,2 millones de aplicaciones, “un aumento de más del 20 por ciento respecto al año pasado”.

La verdad es que su negocio no es sólo vender teléfonos. Está en obligar a sus compradores de terminales a inscribir una tarjeta de crédito para que sus teléfonos funciones y de ahí, para adelante, con la tarjeta habilitada, el usuario termine haciendo compras que pueden parecer mínimas (ni si quiera las siente), pero que sumadas resultan siendo una inversión importante por persona. Y eso mismo se traslada a las tabletas, relojes y los computadores de escritorio. La clave está en tener todos los dispositivos que vende conectados entre sí, así el seguidor y comprador de Apple se sentirá como dueño de muchos peces en un solo acuario enlazados y funcionales.

Y estas cifras que revelan lo prueban. Tanto como para que Philip Schiller, vicepresidente senior de marketing global de Apple, recalque que “2016 fue un año sin precedentes para la App Store, generando US$20 mil millones para los desarrolladores, y el 2017 comenzó con un 1 de enero como simplemente el día más grande en la App Store”. “Queremos agradecer a toda nuestra comunidad de desarrolladores por las muchas aplicaciones innovadoras que han creado, que junto con nuestros productos, ayudan a enriquecer verdaderamente la vida de las personas”.

Apple, con esta buena nueva, no omitió detalle. En diciembre pasado también se rompió un récord. Superó los US$3 mil millones. Par esa misma fecha, “Super Mario Run de Nintendo hizo historia con más de 40 millones de descargas en sólo cuatro días después de su lanzamiento, y fue la aplicación más descargada a nivel mundial el día de Navidad y Año Nuevo”. Aquí se unió el más atractivo e histórico juego con la marca mejor promocionada del mundo y no se esperaba nada distinto al éxito. No tanto, pero sí el éxito.

Dicen desde Cupertino que Super Mario Run también aparece en la lista de las 10 aplicaciones más descargadas del año pasado “en todo el mundo”, al lado del otro fenómeno del 2016: Pokémon Go, que se quedó con el primer lugar. Y con las aplicaciones que hoy están disponibles, “por primera vez, los usuarios pueden pedir a Siri que reserve paseos, haga pagos, devuelva una llamada y más”. Con toda esta oferta, hija del consumismo más puro creado por los norteamericanos, “los clientes de iPhone y iPad aumentaron considerablemente las facturas de suscripción de la App Store en 2016, a US$2.700 millones de dólares, un 74% más que en 2015”.