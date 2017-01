Firmado el contrato de concesión de Canal Uno

La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) informó que el contrato de concesión de espacios del hoy conocido como Canal Uno fue firmado este miércoles con el consorcio Promeso Futura Plural Comunicaciones S.A.S.

El pasado 30 de noviembre ese grupo, único proponente y conformado por NTC (Noticias Uno), CM&, RTI y HMTV, ganó la licitación para emitir su señal por 10 años a partir de las cero horas del primero de mayo de 2017.

“Desde ese día, a esa hora, los colombianos podremos tener una posibilidad adicional de escoger entre mayor número de opciones, tendremos una mayor calidad en programación y definitivamente esto nos permitirá ver una parrilla completamente renovada y competitiva”, sostuvo la directora de la ANTV, Ángela Mora.

El consorcio presentó una oferta de $107.500 millones, es decir un 9,6% superior al precio fijado y adoptado por la Junta Nacional de Televisión de $98.268 millones, para la adjudicación de estos espacios televisivos.

Sin embargo, todo el proceso de licitación fue criticado por actores como los canales privados RCN y Caracol, así como Programar TV, un antiguo programador, y Jorge Barón, cuyas producciones saldrán del aire el 30 de abril próximo.

Durante la audiencia de adjudicación, la Junta Nacional de Televisión desestimó los argumentos de la empresa Programar TV, que señaló que había un pleito pendiente, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no había resuelto la medidas cautelares que esa compañía hizo, pues considera que el Estado le “quitó” injustamente el 25 % del Canal Uno que hasta 2013 explotaba en unión temporal con RTI.

Según Caracol Televisión, Programar TV y el apoderado de Jorge Barón, la adjudicación no debía llevarse a cabo debido a que, aseguraron, se pudo haber configurado un detrimento patrimonial. La razón es que la licitación y el precio base de la concesión que hasta este miércoles fue revelado se formularon con base en un estudio de la Universidad Nacional que planteó un escenario de mercado con cuatro canales: Caracol, RCN, Canal Uno y un tercer canal privado, cuyo proceso quedó suspendido en noviembre por una decisión del Consejo de Estado.

Al no existir siquiera el proceso del tercer canal, argumentaron los detractores, el precio de $98.200 millones, que calculó la Universidad Nacional como mínimo para la concesión, no corresponde con la realidad del mercado, algo con lo que la Junta no estuvo de acuerdo, debido a que el tercer canal está pensado para 2019 y, por lo tanto, aún hay tiempo para sacar adelante esa licitación.

El periodista Daniel Coronell, de NTC, aseguró, entre otras cosas, que el consorcio al que pertenece esa productora cumplió con todas las normas durante el proceso y que la oposición a la licitación en parte ha provenido de simpatizantes del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe. Recordó que Noticias Uno ha investigado asuntos como la yidispolítica y que, por lo tanto, era entendible que quisieran sacar el noticiero de las pantallas.

* El Espectador forma parte del mismo grupo de medios de Caracol TV.