Llegó lo digital a Colpatria

Con grandes apuestas para incursionar en el mundo digital comienza este año Colpatria, una entidad que espera seducir al público millennial con sus productos de nueva generación. El Espectador habló con el presidente de este banco, Santiago Perdomo Maldonado, quien explica este nuevo desafío y da su parte sobre el desempeño económico del país en 2016 y de sus efectos en el sector en el que trabaja. Advierte que la rentabilidad de los bancos ha disminuido.

¿Cómo les fue en 2016?

Tuvimos un crecimiento de 8 % en la cartera y utilidades por cerca de $300.000 millones, que es lo que teníamos presupuestados. Además, tenemos a la fecha 2,4 millones de tarjetas de crédito emitidas, las cuales son en su mayoría alianzas que tenemos con empresas, como la tarjeta Cencosud.

¿El año pasado detectaron algún deterioro en la cartera?

Sí, y las cifras lo muestran. Mientras que la cartera de consumo creció 12 %, la cartera vencida aumentó 30 %. Sin embargo, todavía estaba en niveles saludables. Pese al alza de tasas del Banco de la República, consideramos que se trata de un efecto de la economía por el menor crecimiento en 2016.

¿Creen que el Banco de la República bajará sus tasas de interés?

A medida que el Banco vea que la inflación está cediendo, pensará en bajar su tasa de interés. Sin embargo, yo soy de los que piensan que se demorará para tomar esta decisión por el efecto que trae el aumento del IVA sobre los precios de la economía. Creo que es más probable una rebaja en el segundo semestre de 2017 que en el primero.

Hace unas semanas se fijó la tasa de usura en 33,51 %, ¿consideran que debió subir más?

Esta tasa todavía no refleja las alzas de tasas que hizo el Banco de la República entre 2015 y 2016. Y es un problema que afecta a los bancos, pues se reduce el margen de ganancia: por un lado, se ha incrementado el costo de los fondos, y por otro, los ingresos no aumentaron lo suficiente, ya que la tasa de usura no subió proporcionalmente.

¿Cuál es la siguiente gran apuesta de Colpatria?

Nuestro gran desafío este año es la banca digital, por eso creamos una vicepresidencia solo para esta unidad de negocio. Se trata de una apuesta en la que ya empezamos a trabajar, el primer producto que vamos a sacar es una cuenta de ahorro digital.

¿Cuánto invirtieron en esta iniciativa?

Destinaremos una inversión importante, cerca de US$40 millones en tres años. Recursos con los que esperamos ir trasladando operaciones del canal tradicional al canal digital. Por esto esperamos que en tres años el 40 % de las ventas se hagan con esta nueva plataforma. La idea es ir haciendo la transición.

¿En Colombia hay potencial para el negocio de la banca digital?

Claro, sobre todo por los millennials que buscan nuevas alternativas que se acomoden a la forma como hacen las compras. Este público es muy importante, porque ya entraron a la actividad económica, pasaron de ser dependientes a miembros productivos.

¿Además de lo digital se viene otro lanzamiento?

Este año vamos a sacar la tarjeta American Express, ampliando el portafolio de franquicias que tenemos con la Visa y la Master Card.

La pregunta inevitable: ¿qué opinan de la reforma tributaria?

Era necesaria, la teníamos que hacer para mantener la calificación. Y si al país le va bien, a nosotros también, pero es claro que les pega más duro a unos sectores que a otros.

¿Esperan una caída en el crédito de consumo a raíz de la tributaria?

Viene cayendo. Si en 2016 el crédito de consumo creció 12 %, este año aumentará cerca de 6 %. Es decir, esperamos que baje la mitad.

¿Qué es lo que esperan para 2017?

Para este año esperamos crecer la cartera en 10 %. Además, tenemos un gran desafío en la parte digital. También queremos seguir creciendo en la emisión de tarjetas de crédito. Asimismo, creemos que la cuenta en cero, ese producto en el que no cobramos ningún costo de manejo ni operacional, seguirá teniendo buen dinamismo en 2017.