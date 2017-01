¿Qué pasará con el dólar en 2017?

Las decisiones económicas del primer año de mandato de Donald Trump, los posibles cambios en la tasa de interés de Estados Unidos, la incertidumbre en torno al precio del barril de petróleo y la polarización en las elecciones presidenciales de Francia son algunos de los factores determinantes a la hora de hacer las proyecciones del comportamiento del dólar durante 2017. Así lo expresaron tres expertos en divisas y tasas de cambio consultados por El Espectador. Todos coinciden en que el dólar pasa por uno de los mejores momentos de los últimos años.

Las predicciones de Camilo Silva, analista financiero y socio fundador de Valora Inversiones, son esperanzadoras. “Creemos que durante este año el dólar en Colombia se mantendrá entre $2.850 y $3.150. Quizás haya momentos aislados en los que lleguemos a $3.200 o incluso a $3.300, pero esperamos que el promedio sea mucho más bajo”. Para Silva, la relativa estabilidad de la divisa dependerá, sobre todo, del precio del barril de petróleo. “Si la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cumple con el recorte de producción, el barril Brent se mantendrá por encima de los US$50 y eso permitirá que el dólar no supere los $3.100. De lo contrario, la tasa de cambio se podría disparar”, añadió Silva.

Sin embargo, para Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, el precio del petróleo no será el factor más importante en el momento de determinar el comportamiento del dólar, porque se espera que este año el precio del barril sea mucho más estable, se mantenga entre US$45 y US$55 y no genere grandes modificaciones en el dólar. “Esperamos que durante el primer semestre del año la volatilidad sea el rasgo predominante en el comportamiento de la divisa”. Según Pérez, esta predicción responde a la incertidumbre política internacional generada por la elección de Donald Trump y por las próximas votaciones europeas, principalmente la lucha por la presidencia de Francia, marcada por la intolerancia y la polarización. No obstante, las perspectivas del banco indican que en la segunda mitad del año la tasa de cambio se estabilizará y el promedio del dolar sería de $2.950.

Por su parte, Sebastián Mayor, analista sectorial y cambiario de Corficolombiana, sostuvo que el precio del dólar al final de 2017 será de $3.300 y que el promedio anual estará en $3.200. “Todo indica que al final del año habrá un aumento considerable y el dólar cerrará mucho más arriba que el año pasado”. Mayor reconoce que después de conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos cambiaron las perspectivas económicas y las proyecciones del comportamiento de la divisa. “Con la victoria de Trump hubo un fortalecimiento del dolar, está en los niveles más altos en los últimos 12 o 13 años y Colombia es uno de los países más expuestos a este fenómeno, porque nuestro déficit de cuenta corriente es de los más grandes del mundo”.

Si bien las predicciones de los distintos analistas difieren en las razones, en el promedio y en el cierre del dólar para 2017, todos coinciden en que otro de los puntos fundamentales para proyectar el futuro de la divisa será las declaraciones de las calificadoras de riesgo frente al comportamiento de la economía nacional.