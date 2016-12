Reforma tributaria cargada de IVA fue aprobada en Cámara Representantes

Una reforma tributaria con más IVA, menos impuestos para las empresas, cárcel para evasores y ningún alivio para los asalariados, pero descargada sobre la clase de menores ingresos, se aprobó en la Cámara de Representantes, mientras la iniciativa avanza con lentitud en el Senado.

El aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 % fue el tema de mayor controversia. “Los estratos más bajos van a tener que pagar un incremento del IVA del orden de $9 billones”, señaló el presidente de Fenalco, Guillermo Botero. Desde febrero del próximo año los consumidores van a sentir los efectos negativos de la reforma; muchos productos de la canasta familiar van a elevar los precios. Es el gran sacrificio del que hablara el Gobierno para obtener un mayor ingreso por parte del erario. “Los que menos tienen son los que más van a pagar y los que más tienen verdaderamente no les importa lo que paguen”.

Añadió que la reforma tiene un eje central, como es el de subir el IVA al 19 %, “los demás artículos son adjetivos dentro de esta reforma, pero va a tener implicaciones ese resto de articulado”. Reiteró que la iniciativa tiene una muy alta carga para las personas de menores ingresos. Por esas razones concluyó que esta reforma no tiene nada de estructural, “lo que estamos viendo aquí no obedece a una reforma que haya sido discutida, que sea capaz de insertar al país en los grandes escenarios internacionales, atraer la inversión extranjera, volver esto una verdadera meca de la inversión y tratar de buscar el desarrollo”.

El senador del opositor Polo Democrático Jorge Robledo reiteró que “el 60 % de los productos de la canasta familiar hoy tienen IVA del 16 % y se va al 19 %”, pese a lo cual se les incrementará el gravamen. Y a los motociclistas de Colombia, “que son un poco de pobres, les van a aumentar el impuesto (del vehículo) en 11 %”. La senadora del Partido Verde Claudia López calificó la reforma de “desastre”. Indicó que se va un IVA “sin dolor para que lo paguen los estratos populares y la clase media, fundamentalmente”.

La senadora indicó que “esta es una reforma inconveniente, a la carrera, demasiado larga, demasiado compleja. Mi consejo al Gobierno sería: acepte que esto le está saliendo mal y retírela”. Pidió que no le cargue tanto la mano a los colombianos y “vuelva a presentar algo en enero” de 2017. Una visión compartida por el senador Armando Benedetti, quien consideró que “por lo que veo están trasquilando la reforma tributaria (…) valdría pensar que no es posible sacar esta reforma y habría que abortarla”.

Cárcel para evasores

La propuesta de cárcel para evasores presentada por el Gobierno fue mejorada con el aporte de la Fiscalía General. Se aprobó sanción de entre cuatro y nueve años para las personas contribuyentes que evadan impuesto de renta por una cifra superior a los $172 millones.

Una vez que en el Senado avanzaba la aprobación de la propuesta tributaria, el presidente de la corporación, Mauricio Lizcano, levantó la sesión y citó para hoy. “Le voy a pedir al señor presidente que, aprovechando que estamos en extras la próxima semana, e igual tenemos que votar proyectos como el de amnistía, que se adelante la discusión y la aprobación de la reforma tributaria, sin pupitrazo, y que se pueda conciliar la próxima semana”.

En el Senado se aprobó el primer capítulo de personas naturales, que significa tarifas igual a las vigentes, pero sin utilizar el IMAS y el IMAN. Un trabajador con ingresos de $3,5 millones no paga impuesto de renta; se tomó la decisión de gravar los dividendos hasta $30 millones el 5 % y después de los $30 millones el 10 %. Ese tributo sólo afecta a las personas naturales, no a las jurídicas, y sólo serán gravadas las extranjeras no residentes en Colombia. Los trabajadores pueden deducir de pensiones voluntarias, cuentas AFC, medicina prepagada puede deducir el 15 % más el 25 % que por ley tiene un trabajador en Colombia. La tarifa de renta para los trabajadores independientes será de $18 millones, es decir, puede ser gravado.

Para la senadora López, la dinámica de la discusión en el Senado era “regalar plata”. Esta es una reforma que va a terminar “regalando más plata de la que recauda”. Esto que está saliendo es “una cosa grotesca en la que la gente que puede pagar lobistas y ricos poderosos logran que ellos no paguen impuestos y que le trasladen toda la carga a los ciudadanos comunes y corrientes a través del IVA”.

Ahora resta esperar cómo se desarrollarán los debates sobre el 35 % de los artículos que quedan por votarse en la plenaria del Senado. Promete una discusión complicada en vista de la fuerte controversia que generó el impuesto a los dividendos y el impuesto a la telefonía celular. Además, se esperan acaloradas discusiones por el alza del IVA y la cárcel para evasores.

¿La reforma se quedará corta?

Aunque se apruebe la reforma tributaria, los analistas son todavía escépticos sobre si logrará evitar que Colombia pierda su calificación crediticia. Camilo Silva, analista de la firma Valora Inversiones, explicó que “se sabe que el Gobierno ya perdió un billón de pesos de recaudo en 2017 y otros dos en 2018. De manera que hay riesgo de que a las calificadoras no le parezca suficiente y que de todas formas se produzca la rebaja. La otra posibilidad, que está tomando fuerza por lo que ha pasado en el Congreso, es que se deba realizar otra reforma tributaria. El problema es que parece poco viable hacerla el próximo año, y en 2018 menos por las elecciones”.

Por su parte, el analista Diego Franco, de la firma Franco Inversiones, indicó que “aunque se apruebe la reforma tributaria no hay garantía de que no se produzca una rebaja. En enero todos vamos a estar muy atentos de lo que indican las calificadoras, pues los tres billones que recortaron son significativos. También toca ver qué medidas tomará el Gobierno para suplir las pérdidas. Asimismo, una reforma tributaria no parece viable hasta 2019”.

A continuación, algunos de los puntos virtualmente aprobados por la Cámara de Representantes.

Canasta básica

Uno de los puntos más sensibles de la reforma tributaria es el aumento de tres puntos del IVA y su efecto sobre la canasta familiar. Lo primero que se debe entender es que en este grupo de alimentos hay productos que están excluidos de pagar el tributo, hay otros que pagan un 5 % de IVA y otros un 16 %. La iniciativa del Gobierno, que anoche aprobó la Cámara y que está pendiente de discusión en el Senado, busca subir este impuesto del 16 al 19 %.

Los opositores del proyecto, como el senador del Polo Democrático Enrique Robledo y la Red por la Justicia Tributaria, cuestionan que la canasta familiar está en su mayoría gravada con la tarifa más alta del IVA. De hecho, indican que la canasta básica que tiene publicada el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) revela que el 59 % de los artículos ya tiene IVA del 16 %.

En consecuencia, si en 2016 el mercado de casa al mes costó en diciembre $500.000, en 2017 valdrá $562.500, teniendo en cuenta que el 60 % de los productos se encarecerían 18,5 % por el aumento del IVA, lo que afectará los bienes que tienen la tarifa plena como la ropa, los tiquetes de avión, los dispositivos tecnológicos, las comidas en restaurantes, etc. El proyecto propone que el aumento del impuesto sea gradual y empiece desde febrero.

4x1.000

Aunque en 2014 el Gobierno prometió el desmonte al impuesto a las operaciones financieras, el 4x1.000, este miércoles la Cámara de Representantes votó a favor de la propuesta de prorrogarlo.

Rebaja en aportes de salud de pensionados

La Cámara baja aprobó un pedido que por más de tres años estaban haciendo los pensionados colombianos: rebajar del 12 al 4 % los aportes de salud para las pensiones inferiores a cuatro salarios mínimos. En el Congreso ya existía un proyecto de ley que buscaba efectuar este cambio. Sin embargo, funcionarios del Gobierno advirtieron que este artículo no se encontraba en la ponencia original, de manera que buscarían tumbarlo en la conciliación.

Empresas con beneficios y asalariados se salvan

Para la alegría de millones de colombianos, la Cámara de Representantes aprobó que se dejará inalterado el impuesto de renta a personas naturales. Inicialmente el Gobierno propuso que todo aquel que ganara un sueldo mensual de más de $2’750.000 debía declarar renta, sin embargo, por medio de los comentarios de algunos de los ponentes de la reforma tributaria se descartó esta posibilidad y se mantuvo el umbral como está. Es decir, $3’471.000 sigue siendo el nivel salarial mensual a partir del cual se debe presentar este impuesto.

Las empresas fueron aún más afortunadas. Desde un principio la reforma propuso simplificarles la estructura tributaria proponiendo que en vez de pagar cuatro impuestos sólo paguen el de renta. Asimismo, propone una reducción gradual de la tarifa del 40 %, el nivel actual, a cerca del 32 %.

Algunos sectores tendrán beneficios. Por ejemplo, los hoteles que se construyan en zonas de menos de 200.000 personas tendrán renta exenta por un período de 20 años. Además, tendrán una tarifa del 9 % en las inversiones en estos territorios.