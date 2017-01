A septiembre de 2016, el saldo de la deuda externa de Colombia fue de US$116.167 millones cerca del 41% del PIB proyectado para 2016, presentando un incremento de US$5.675 millones con un crecimiento de 5,1% frente a diciembre de 2015.

Dice el informe del Banco de la República que el mayor saldo se explica principalmente por el aumento del endeudamiento de largo plazo en US$ 5.858 millones con un crecimiento de 6,1%. Destaca el comunicado que el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos bancarios y a títulos de deuda.

El saldo de la deuda externa pública representa el 60,3% del total, mientras que la del sector privado es el 39,7%. Durante lo corrido del año 2016 a septiembre, el saldo de la deuda pública aumentó en US$ 3.859 millones mientras que la privada lo hizo en US$ 1.817 millones, explica el estudio.

A septiembre del año pasado, el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó un monto de US$ 70.017 millones, representando un aumento de US$ 3.859 millones crciendo 5,8% frente a diciembre de 2015, equivalente al 24,7 % del PIB proyectado para 2016. El incremento fue explicado por el crecimiento del endeudamiento de largo plazo de US$3.914 millones , y por la reducción del endeudamiento de corto plazo en US$ 55 millones.

El Banco Central señala que el incremento en el saldo del endeudamiento del sector público, en lo corrido de 2016 a septiembre, se explica principalmente por un aumento del saldo en bonos de y de la deuda con bancos comerciales e instituciones financieras de US$2.389 millones y US$972 millones, respectivamente.

Por sectores, las entidades públicas no financieras aumentaron sus obligaciones externas respecto al último trimestre del año anterior en US$ 3.615 millones, mientras que las entidades públicas financieras lo hicieron en US$277 millones, señaló el informe.