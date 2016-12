En Senado avanza aprobación de la reforma tributaria con aumento del IVA al 19%

En un 95% ha sido aprobado por el Senado de la República el articulado de la reforma tributaria, entre ellos, el incremento en la tarifa general del IVA del 16% al 19%, además de un importante alivio en la carga tributaria de las empresas.

Momentos previos a la aprobación del IVA, este jueves durante la discusión se presentó un zafarrancho que generó el retiro de las instalaciones del Congreso de varios miembros del partido Cambio Radical. Incluso, la bancada del Centro Democrático también amenazó con abandonar el recinto. (Lea: Zafarrancho en el Senado casi hunde la reforma tributaria)

Todo se inició cuando el senador Roy Barreras crítico fuertemente al vicepresidente German Vargas Lleras porque hace política de vivienda con los recursos del Estado y fuera de eso, desde el Gobierno crítica la misma reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llegó al puesto del senador Barreras y con gesto de manos secundó lo dicho por el parlamentario del partido de la U.

Se busca que con el incremento en tres puntos del IVA se destinen recursos para fortalecer el presupuesto de educación y salud con recursos por cerca de $2,5 billones. El Gobierno espera recaudar $6.2 billones con la propuesta tributaria para 2017 cuando en principio esperaba un ingreso de $7,2 billones, “meta suficiente para cumplir la meta del déficit fiscal”, dijo el ministro.

“Si no hacemos nada, en 2018 el presupuesto general de la Nación se tendría que recortar en un 10% que significa $18 billones, y eso va a afectar a los colombianos”, agrego Cárdenas, quien argumentó que el incremento del IVA es necesario para darle continuidad a los programas sociales; y además asustó con que el país podría perder la calificación que le permite acceder al mercado financiero internacional con intereses no tan caros.

Varios puntos tienen que ser conciliados. Uno de ellos tiene que ver con las motocicletas: en Cámara se aprobó que las de 180 CC quedan exentas y en el Senado las de 200. Las superiores a este cilindraje quedan gravadas al 19% más el 8% de impoconsumo. En telefonía celular fue aprobada la propuesta del Gobierno que los aparatos con precios de hasta $654.000 no pagan IVA y los planes de datos de hasta $45.000 no son gravados y los superiores a esta cantidad cancelan tarifa plena más el 4% de impoconsumo. En combustibles habrá alzas para la gasolina de S135 por galón, el Acpm $152, el gas natural elevará su precio en $29 por metro cúbico y el propano $95.

¿La reforma se quedará corta?

Aunque se apruebe la reforma tributaria, los analistas son todavía escépticos sobre si logrará evitar que Colombia pierda su calificación crediticia. Camilo Silva, analista de la firma Valora Inversiones, explicó que “se sabe que el Gobierno ya perdió un billón de pesos de recaudo en 2017 y otros dos en 2018. De manera que hay riesgo de que a las calificadoras no le parezca suficiente y que de todas formas se produzca la rebaja. La otra posibilidad, que está tomando fuerza por lo que ha pasado en el Congreso, es que se deba realizar otra reforma tributaria. El problema es que parece poco viable hacerla el próximo año, y en 2018 menos por las elecciones”.

Por su parte, el analista Diego Franco, de la firma Franco Inversiones, indicó que “aunque se apruebe la reforma tributaria no hay garantía de que no se produzca una rebaja. En enero todos vamos a estar muy atentos de lo que indican las calificadoras, pues los tres billones que recortaron son significativos. También toca ver qué medidas tomará el Gobierno para suplir las pérdidas. Asimismo, una reforma tributaria no parece viable hasta 2019”.