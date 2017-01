Servicios integrados ¿el futuro de las telecomunicaciones en Colombia?

La idea de tener y pagar, en una misma empresa y en una sola factura, todos los servicios de telecomunicaciones que necesita una familia parece lógica y atractiva. Sobre todo, si esa modalidad disminuye trámites, ahorra costos y trae beneficios reales para los consumidores. Esas fueron algunas de las razones que Claro Colombia tuvo en cuenta a la hora de lanzar Multiplay, un programa que permite a usuarios nuevos y actuales utilizar todos los servicios de la compañía en un solo contrato, con una única factura, en un solo momento de pago y, según ellos, con un mejor precio.

Para Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, el objetivo de integrar telefonía móvil 4G, Internet de banda ancha, televisión y línea fija ilimitada es poner al país al nivel de las regiones más avanzadas en materia de telecomunicación en el mundo. “Multiplay ha sido creado pensando en hacerle la vida más fácil a nuestros usuarios, combinando los servicios de la más alta tecnología, con beneficios como un 30% adicional de datos móviles en las líneas que el cliente escoja, entre 10 y 20 megas de navegación fija y 80 canales en alta definición”, aseguró Zenteno.

Sin embargo, según Pablo Márquez, antiguo director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el reto institucional que surge ante la puesta en marcha de esta nueva modalidad tiene dos grandes aristas. La primera es que existen múltiples entidades (ANT, SIC, CRC) encargadas de la protección al usuario. “Lo ideal en este caso sería la estandarización de los parámetros para garantizar los derechos de los usuarios; al entregar una oferta empaquetada con múltiples servicios, lo peor que le podría pasar al usuario es que tenga que tocarle la puerta a distintas entidades”, añadió Márquez.

La segunda es que este tipo de ofertas no impidan la entrada de nuevos agentes en el sector. Para Márquez, “Si no se regulan adecuadamente, los combos de servicios podrían generar un impacto negativo en materia de competencia en el mercado de las comunicaciones”. Todo parece indicar que ante la puesta en marcha de Multiplay, el resto de los operadores del país replicarán esta modalidad.

Por ejemplo, Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne, reconoció que están trabajando en integración y convergencia de los servicios con el fin de poder ofrecer en conjunto líneas móviles y fijas. “El 30% de nuestros clientes son usuarios de todos los productos que ofrecemos. Disponemos del servicio completo de comunicaciones para clientes corporativos, incluyendo internet y telefonía fija y móvil en un mismo paquete. Además, estamos buscando nuevas alianzas que le añadan un valor agregado a la compañía, por ejemplo las que hicimos con Netflix y Deezer en TigoMusic”.

Voceros de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) anunciaron que también tienen planes integrados de voz y datos que van desde $30.900 y cubren hasta 20 gigas de Internet. “Somos el único operador móvil que hoy ofrece llamadas por WhastApp sin descontar de los datos del plan y estamos enfocados en ofrecer velocidades de hasta 150 megas”. Movistar, por su parte, no quiso dar ninguna declaración frente al tema.

Ante la inminente adopción de este modelo de servicios, Julián Cardona, consultor independiente y experto en telecomunicaciones, hizo énfasis en la necesidad de que los servicios que brindan los operadores sean independientes y no tengan subsidios cruzados. “Lo importante es que los servicios vengan de manera individual. Si yo decido quitar un servicio y contratarlo con otro operador no debería quedar atado a una empresa en particular y mi factura no se debería alterar”.