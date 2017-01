Slim pide solidaridad y paciencia en conversaciones con Trump

El multimillonario Carlos Slim, el empresario más prominente de México, dijo que su país debería trabajar para ayudar al presidente de Estados Unidos Donald Trump a entender cómo dependen los dos países entre sí, utilizando un tono conciliador a medida que aumentan las tensiones entre los socios comerciales.

En una conferencia de prensa el viernes en la Ciudad de México, Slim dijo que no es posible cerrar fábricas de la noche a la mañana y mandarlas de un lugar a otro. Agregó que México debe tener paciencia y ser firme, pero no enojarse.

Como el ciudadano más rico de México - y uno de los pocos mexicanos que se han encontrado con Trump en persona desde las elecciones - los puntos de vista de Slim influirán en el drama político que se está desarrollando en los dos países. El magnate mexicano, que cumple 77 años el sábado, ha sentido los efectos de la elección de Trump personalmente. De acuerdo con el índice Bloomberg Billionaires su fortuna asciende a US$50.000 millones, menos que los US$55.000 millones en los días previos a la victoria de Trump sobre Hillary Clinton, que hizo que el peso mexicano se desplomara.

El presidente de México Enrique Peña Nieto canceló una visita a la Casa Blanca planeada para la próxima semana después de que Trump reiteró el jueves en Twitter su exigencia de que México pague el muro que Estados Unidos planea construir en su frontera sur, algo a lo que el gobierno de México se niega. La disputa ha causado una de las mayores diferencias en las relaciones entre Estados Unidos y México en la historia reciente. El gobierno de Trump propuso la idea de cobrar un impuesto del 20% a las importaciones mexicanas y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Trump dijo el viernes que habló con Peña Nieto por teléfono durante aproximadamente una hora en la mañana y que la conversación fue amable, sin revelar más detalles.

Slim dijo que lo sorprendió gratamente la manera en que los mexicanos se han unido en torno a Peña Nieto, cuyos niveles de aprobación habían sido bajos en los últimos meses. Llamó a Trump un "gran negociador", e hizo repetidas referencias al libro del presidente estadounidense “Great Again: How to Fix Our Crippled America” e incluso leyó pasajes en voz alta.

La mayoría de la fortuna de Slim proviene América Móvil SAB, el mayor proveedor de telefonía y televisión de América Latina, lo que lo vuelve menos vulnerable que otros magnates mexicanos cuyos negocios dependen de las exportaciones a Estados Unidos.

También tiene negocios en construcción, ventas al por menor, servicios financieros y bienes raíces en México. América Móvil tiene una filial estadounidense, TracFone, que ofrece servicio inalámbrico prepago, y Slim tiene otros intereses en Estados Unidos que van de bienes raíces en Nueva York a gasoductos en Texas.

Antes de las elecciones, Slim y Trump tuvieron algunos choques. Trump dijo durante su campaña que Slim, uno de los principales accionistas del New York Times y donante de la Fundación Clinton, estaba trabajando con la campaña de Hillary Clinton para ayudar a generar una cobertura negativa.

En ese momento, un portavoz de Slim dijo que el multimillonario no conocía a Trump y que no estaba interesado en la política estadounidense. Aunque Slim es quien más acciones clase A tiene en el New York Times, 12%, la familia Ochs-Sulzberger tiene acciones Clase B con derechos especiales de voto que le dan el control de la empresa.

Por su parte, Slim canceló un proyecto de televisión planeado con Trump en los primeros días de la campaña presidencial, cuando el candidato republicano habló mal sobre los inmigrantes mexicanos. En una entrevista el 1 de diciembre, Slim dijo que los estadounidenses deberían estar más preocupados que los mexicanos por Trump, ya que las políticas del presidente debilitarían la posición de Estados Unidos en el mundo. Pero un par de semanas más tarde, Slim cenó con Trump en Mar-a-Lago, propiedad del presidente estadounidense, en Florida. Ninguno de los dos han dicho de qué hablaron.