Sofasa le apunta a otro récord en 2017

Sofasa, la ensambladora de Renault en Colombia, cerró un año que hizo historia. El presidente de la compañía, Luis Fernando Pedruzzi, destaca que cerraron el 2016 con récords en ventas, producción y exportaciones, un resultado positivo en medio de una coyuntura negativa para el sector automotor colombiano. La apuesta de la compañía para 2017 es seguir tocando máximos, pese a que arranca una nueva era para el comercio mundial con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

¿Cómo cerró el último año para Renault en Colombia?

Lo puedo definir en una frase: fue un año histórico. Fue un 2016 muy bueno, de varios récords, a pesar de que el mercado estaba cayendo respecto a 2015. Alcanzamos máximos de ventas (creciendo 175%), de producción (77.878 unidades), de participación (21,3%) de mercado, y logramos la cifra de exportaciones más alta de nuestra historia. Asimismo fue un año de grandes lanzamientos y logramos algo nunca visto: el lanzamiento mundial de un vehículo, que fue el caso de Renault Alaskan.

¿Cómo lograron crecer en medio de un sector que estaba cayendo?

Hay tres elementos que fueron claves: una marca muy fuerte, pues Renault tiene presencia en Colombia desde hace 43 años, con vehículos muy icónicos como el Twingo, el Renault 4 y la Duster. La segunda parte se debe a la renovación total de la gama de vehículos que ofrecemos, un trabajo que se logró en tan sólo 18 meses. No hay otra marca en el país que tenga una colección tan actualizada (joven). Y por último, contamos con una muy buena red concesionaria, con la cual tenemos la mayor presencia territorial.

¿Y por fuera de Colombia?

En Ecuador triplicamos nuestras ventas. Sin embargo, también crecieron nuestras exportaciones a México, Chile y Perú. Las exportaciones para nosotros son un eje estratégico. No sólo queremos vender carros en Colombia, sino también producir para mandar al exterior. Terminamos el año siendo la principal ensambladora del país y una de las compañías que dan balanza comercial positiva.

¿Cómo ven la economía colombiana este año?

Creemos que en 2016 se tocó fondo, es decir, esperamos que este año los indicadores mejoren. Lo cual nos va a beneficiar. Sin embargo, aunque esperamos que el mercado vuelva a crecer, el aumento no será explosivo, sino que llevará tiempo.

¿Cuánto esperan aumentar de participación de mercado?

Esperamos seguir aumentando la cifra actual de 21,3 %. No tenemos una cifra clara de en cuánto, pero sí queremos seguir creciendo. Hicimos seis lanzamientos en 2016 y tenemos planeados nuevos para el 2017.

Pasando a otro tema, ¿por qué están regalando viajes a Francia?

2017 es el Año de Colombia y Francia. De hecho, el presidente François Hollande vino en los últimos días al país, y participamos en el lanzamiento oficial, pues somos patrocinadores. En este contexto aprovechamos para lanzar la promoción de dos tiquetes de ida y vuelta a Francia para todo aquel que compre un Renault. Es curioso porque la gente sospecha de esta campaña, porque dice que es demasiado buena. Con este tipo de estrategias sentimos que vamos a empezar este año con buenas ventas. La promoción va hasta el 31 de enero, así que los colombianos todavía pueden aprovechar.

Como exportadores, ¿cómo ven el panorama mundial ante las políticas comerciales de Trump?

Estamos muy atentos a lo que está pasando y estamos analizando la situación. Pero todavía no tenemos claros los efectos sobre nuestra compañía, pues no hay muchos datos objetivos. Es claro que no podemos controlar estos fenómenos externos, y la única forma en la que nos podemos preparar es por medio de la competitividad. En Colombia competimos con las otras marcas, y en el mercado externo competimos con las otras plantas de Renault. Por fortuna, somos una de las plantas más eficientes de Renault en el mundo, y para seguir mejorando en competitividad es fundamental cuidar nuestra red de proveedores. Todo esto nos da la oportunidad de mejorar en las exportaciones.

¿Cómo manejarán su operación tras la reforma tributaria?

Acabamos de tener los cambios en el régimen tributario y por el momento no tenemos los cálculos del impacto de la reforma sobre nuestra compañía. Para ser franco, no es fácil aislar los efectos de cada cambio en los impuestos para determinar el verdadero impacto sobre nuestra operación.

¿Cuál es la estrategia de Renault en 2017?

Tenemos que aprovechar muy bien todo lo que hicimos en 2016, aprovechar la nueva gama de vehículos que lanzamos para incrementar las ventas y la participación de mercado. Asimismo, vamos a seguir con nuevos lanzamientos este año y de esta manera aumentaremos nuestra oferta. En paralelo, nuestro plan de mediano plazo es seguir trabajando para tener nuevos proyectos para nuestra planta. Asimismo, esperamos que este año sigamos rompiendo récords.