“Tributaria le pegará muy duro a la industria de software”

Digital Ware es una compañía colombiana dedicada al desarrollo de software, con 24 años de trayectoria y que les compite a grandes multinacionales líderes en el sector. Se ha hecho merecedora de reconocimientos como el que entrega la Confederación Mundial de Software, por una solución implementada en el Meta para centralizar las historias clínicas en una ciudad principal como Villavicencio, y que personas en zonas apartadas o en conflicto puedan ser atendidas a distancia. En el país, provee software para compañías como Ecopetrol y entidades como las gobernaciones y las cajas de compensación.

En diálogo con este diario, Camilo Bernal, su director ejecutivo, manifestó los reparos que tiene frente a la reforma tributaria, como también los han tenido otros del sector de tecnologías, como el comercio electrónico y los operadores móviles. Asimismo, se refirió al vacío que genera en el país no poder patentar software. Al respecto, el superintendente delegado para Propiedad Industrial, José Luis Londoño, señaló que existe un malentendido. “El software como tal, como código binario, no es patentable”. Pero en efecto lo es cuando se trata de un sistema o proceso completo que soluciona un problema técnico.

¿Cuál es su participación de mercado?

En Colombia, en software para este nicho hay tres jugadores: SAP, Oracle y Digital Ware, que es el único nacional.

¿Cómo ha sido el desempeño del sector en el último año?

Desde que estuvo el ministro (TIC) Diego Molano, el sector ha venido con un empuje muy grande. Hubo un beneficio para las empresas que invirtieran en innovación. Éstas no pagaban renta, pero eso en la reforma se elimina, lo que afecta sobre todo a las empresas que piensan en innovación. Colombia no exporta ni siquiera el 10 % de lo que importa en software y lo preocupante es que importa lo que tiene, lo que se produce en el país. Debería importar lo que no tiene y exportar aquello en lo que es fuerte. ¿Qué sentido tiene que una gobernación compre software mundial para manejar los impuestos, que son dados por cada gobernación y municipio? Es un error. Son más de $4 billones en software que Colombia compra al año y más del 90 % de las regalías salen del país.

¿Pero el sector ha venido creciendo?

Sí, pero la reforma le va a pegar muy duro, por el fin del incentivo que existía de innovación. Este es un gremio que es transversal en la economía: si lo apoyo, apoyo el agro, la salud, educación, gobierno, la minería. La economía del país en todos los sectores no ha estado bien. El software ha crecido menos de lo esperado, más o menos 7 % todo el sector. Venía muy impulsado, pero se han ido recortando programas de innovación y ahora el incentivo. Eso vuelve no atractivo el sector. La idea es que más personas quieran hacer empresa y que las multinacionales vengan y monten fábricas de software en Colombia, pero si no hay incentivos, nunca lo van a hacer. La India o Irlanda han creado leyes de software que hacen atractivo crear empresa en esos países, más que en el mismo Estados Unidos. Si la plata del software no se fuera de Colombia, se harían carreteras, hospitales, escuelas, un crecimiento que sí ocurre en los países de origen de las compras externas. Colombia tiene que revisar el tema de la propiedad intelectual, debería ser patentado. El año pasado Corea patentó 16.000 proyectos, Colombia solo 84. A través de las patentes podrían venir ingresos por conocimiento e innovaciones.

¿Por qué no se patenta?

Depende de Colombia. Nos hay normas legales para hacerlo.

¿Hay alguna iniciativa para que eso cambie?

No. hay derechos de autor y propiedad intelectual pero no se patenta. Pero así no la haya, hay que apostarle a la propiedad intelectual, que la gente registre sus invenciones, que sean respetadas y se generen ingresos.

¿Qué viene ahora? ¿Ve frenadas tendencias como internet de las cosas (IoT) o la inteligencia artificial?

Frena lo que viene de internet de las cosas, big data, sistemas en nube empresariales o pública. Cuando hay que innovar en esa plataformas, hay que invertir en innovación. Digital Ware invierte cerca de 15 % en innovación. Tenemos proyectos sobre IoT, big data, analítica, Watson (computación cognitiva).

¿Qué puntos ve por mejorar?

Hay un desequilibro de las empresas colombianas con las multinacionales. El dinero de la regalías por el software lo sacan por completo. Pagamos más de 30 % en impuestos, pero frente a esas empresas, que reportan pérdidas porque todo lo sacan del país, hay una gran desventaja para poder crecer y competir. Y aquí no hay restricción para que la multinacional entre. Colombia tiene una gran ventaja que es el idioma, las internacionales hablan inglés. Tenemos el mercado desde México hasta Argentina, más de 400 millones de personas. El país deberá apostar por el sector de software para que sea atractivo. Por eso, con el Ministerio TIC apostamos a que más personas estudien ingeniería de sistemas, pero tiene que hacerse con el objeto de que la gente se quede trabajando en Colombia y cree empresa.