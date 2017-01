WalMart podría despedir a cientos de trabajadores en enero

Wal-Mart Stores Inc. realizará otra ronda de recortes de empleos como parte de los esfuerzos del CEO Doug McMillon para simplificar las operaciones de la empresa, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación.

La medida eliminará cientos de puestos este mes, señaló la persona, quien pidió no ser identificada debido a que el plan no es público. El periódico The Wall Street Journal reportó primero acerca de los despidos, diciendo que serían un golpe particularmente duro para el departamento de recursos humanos, que algunos ejecutivos piensan que debería ser subcontratado.

Wal-Mart ha estado buscando maneras de reducir sus operaciones en una época de crecientes gastos en comercio electrónico y salarios cada vez más altos para los empleados.

A fines del 2015, Wal-Mart eliminó cientos de puestos en sus oficinas centrales, seguido de la reubicación de 7.000 puestos administrativos que se anunció en septiembre. Wal-Mart da trabajo a alrededor de 2,3 millones de personas en todo el mundo.

“Necesitamos manejar los gastos aún mejor, lo que incluye cambiar la manera en que hacemos el trabajo dentro de la compañía”, afirmó McMillon a los inversionistas en octubre. “Hemos tenido muchas conversaciones estos días acerca de las prioridades”.

La compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, viene de un tercer trimestre marcado por un decepcionante crecimiento en ventas, aunque las órdenes de comercio electrónico sí mostraron señales de mejorar. Wal-Mart reportará los resultados de su cuarto trimestre fiscal en febrero.