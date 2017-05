Gobierno y Fecode retoman diálogos a fin de acabar con el paro de maestros

Redacción educación

Este lunes festivo, las partes regresaron a la mesa de negociación desde las 9 a.m. La federación de educadores había exigido que se tratara el tema económico: la bonificación en el sistema y el incremento salarial del magisterio.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se paró el sábado de la mesa de negociación alegando las “miserables” propuestas hechas por el Gobierno. La ministra de Educación, Yaneth Giha, reprochó la acción, tachándola de poca urgencia. El paro de maestros lleva 19 días y ocho millones de niños sin recibir clase. Este lunes festivo, en un nuevo intento por llegar a un acuerdo, las partes retomaron el diálogo desde las 9 a.m. (Lea: “Fecode se para de la mesa y dice que regresa el martes”: Yaneth Giha)

Con el fin de volver a la normalidad el sistema educativo, sobre la mesa se puso el tema más complicado dentro de las peticiones del magisterio en medio de las negociaciones. El asunto económico, dicen los educadores, ha sido imposible conciliarlo. Así que la cartera debía presentar una propuesta para dar fin al problema: la bonificación ofrecida por Mineducación y el incremento salarial que piden los maestros para 2020 y 2021.

El primero de ellos no se concreta debido a las diferencias entre el Gobierno y la federación. Mientras el ministerio propone una bonificación anual y una para el retiro de los maestros antiguos y aquellos que tengan ingresos bajos, Fecode exige que el abono sea para todos y cuente con un porcentaje mayor.

Asimismo, el paro se ve extendido a causa del desacuerdo frente al aumento salarial. En este caso, las partes no ceden en tanto que los maestros no contemplan una suma menor a la estimada por ellos y el Gobierno defiende que no puede hacer cuentas con la próxima administración presidencial. "Hemos planteado varias propuestas, coherentes con la realidad fiscal del país y que permitan seguir avanzando en el cierre de brechas salariales", anunció la ministra sobre la negociación.