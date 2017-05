Hoy los docentes se tomarán las grandes ciudades

Los mejores profesores hablan sobre el paro

Redacción Educación.

Doce días completa el paro nacional indefinido de docentes, convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el mayor sindicato de profesores del país. Pese a los acercamientos que ha habido durante los últimos días con el Gobierno Nacional, el gremio de docentes empieza hoy una nueva movilización masiva hacia las principales ciudades del país, exigiendo el cumplimiento del pliego de peticiones que le fue entregado al Ministerio de Educación en febrero de este año con tres puntos claves: aumento salarial, mejoría en el sistema de salud y reforma de la jornada única.

El Espectador habló con cinco de los mejores maestros y rectores de Colombia, elegidos por la Fundación Compartir durante los últimos años, quienes respaldan el paro nacional.

Para Martha Gutiérrez, Maestra Ilustre 2016 del Liceo Nacional de Ibagué, las negociaciones entre el Gobierno y los maestros continúan, dado que “los requerimientos solicitados con anterioridad no se han cumplido a cabalidad, por lo que sentimos que lo que ofrecen va en contravía de la supuesta calidad educativa que promueven y quieren”.

Lo mismo piensa Dilia Mejía, Maestra Ilustre 2013, quien considera que el paro de maestros es una “manifestación pública de las necesidades que tiene el gremio, una manera de ser escuchados y reivindicar los derechos de los profesores colombianos”.

Para ella no es descabellado solicitar garantías económicas y de salud por un servicio que se les está prestando a los niños y jóvenes de Colombia. Desde su posición, la discusión hace rato dejó de ser entre buenos y malos, sino del detrimento del sistema educativo en términos estructurales. “No estoy a favor de nadie, pero es necesario ceder y llegar a puntos de encuentro, porque los menores son los más perjudicados”, dice Mejía.

Emperatriz Montes, rectora del Centro Poblado La Paz, en el municipio de Arauquita, habla desde la ruralidad donde, según dice, dos problemáticas prevalecen: el conflicto social armado y el abandono estatal, que no garantiza las mínimas condiciones dignas para los maestros y estudiantes.

“¿En qué momento se va a priorizar la educación por encima de otras inversiones? Estoy esperando a que todo el presupuesto dirigido a la fuerza pública para la guerra sea invertido en nuestro sector para mejorar la crisis en la que estamos, que ya tocó fondo”, dice.

Por su parte Rubén Cárdenas, Gran Rector 2016, cree que el magisterio ha sido muy monotemático a la hora de defender sus derechos, aunque el Gobierno tampoco ha cumplido los compromisos para ponerle fin a esta relación amarga. “Es darles papaya a los maestros”, dice Cárdenas. “El Gobierno se ha empeñado en una cantidad de programas y actividades interesantes, pero las más esenciales y fundamentales no se han resuelto. En la casa hay que resolver lo básico primero: si no tengo resueltos la comida y el transporte, pues no me puedo meter en viajes. Es simple”.

Para Edith Vernaza, Maestra Ilustre 2015, la discusión no se puede entender solamente en términos monetarios. “Me parece anormal tener que salir a las calles a reclamar lo que está en la ley, lo que corresponde a mi trabajo. Unos derechos que son básicos: salud, calidad en la infraestructura y garantías para los niños”, comenta.

Por su parte la ministra de Educación, Yaneth Giha, asegura que “el afán de levantar el paro lo tienen el Gobierno nacional y los padres de familia, pero Fecode no está demostrando voluntad. Esto es una negociación y se necesita que las dos partes se muevan, para poder avanzar”.

Según la cartera, este año se destinó para la educación la inversión más alta del presupuesto: $33,8 billones, de los que $26 billones se destinan al cubrimiento de gastos asociados al magisterio, como salarios, prestaciones y salud.