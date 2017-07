Abogado de Ollanta Humala denuncia presiones para que lo enviaran a la cárcel

redacción internacional

El defensor del expresidente peruano aseguró que los 18 meses de detención preventiva no tienen ninguna razón que lo justifique.

Wilfredo Pedraza, abogado defensor del expresidente peruano Ollanta Humala y ministro de Interior durante su gobierno, aseguró que la decisión de enviar a la cárcel al exmandatario se dio por presiones mediáticas y de distintos sectores políticos. (Lea aquí: Ollanta Humala y Nadine Heredia se entregan a la justicia peruana por caso Odebrecht).

En entrevista con Blu Radio, Pedraza dijo que enviar por 18 meses a Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por el caso de corrupción de Odebrecht como medida preventiva, se dio por “una presión mediática muy fuerte por razones políticas. También hay un sector de la política que de manera permanente insistía que la autoridad judicial tomara medidas más radicales”.

Pedraza aseguró, además, que la medida de prisión preventiva "no tiene justificación" por dos motivos: primero, porque “en Perú, los temas vinculados con aportes de carácter político se regulan por la ley de partidos políticos, en el ámbito administrativo y no en el penal” y segundo, porque Humala y su esposa estaban cumpliendo con los requisitos impuestos por la justicia, mientras se adelanta la investigación, como no salir del país sin permiso del juez. (Le puede interesar: Dieciocho meses de prisión para Ollanta Humala por caso Odebrecht).

Por eso, Pedraza aseguró que la decisión del juez de hacer caso a la solicitud de la Fiscalía “los tomó por sorpresa”. Algo que también manifestó el mismo Humala que, cuando conoció la noticia, aseguró que “esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos”.

Desde que estalló el escándalo de Odebrecht, que ha tocado varias esferas del poder en distintos países de América Latina, Humala y su esposa han defendido su inocencia. Aun así, luego de que se anunciara la medida, tanto Humala como Heredia se entregaron.

La Fiscalía peruana los acusó de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, luego de que Marcelo Odebrecht afirmó que entregó tres millones de dólares para la campaña de 2011 del Partido Nacionalista, la colectividad de Humala.