Agricultores estadounidenses defienden el TLCAN con Canadá y México

/AFP

La eventual salida de Estados Unidos del TLCAN inquieta a los agricultores que quieren preservar su acceso a Canadá y México; respectivamente sus segundo y tercer cliente detrás de China. (Lea: EE. UU., México y Canadá acuerdan renegociar el TLCAN tan criticado por Trump)

Desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor en 1994, las ventas agrícolas y agroalimentarias estadounidenses hacia esos dos países aumentaron más rápido que con el resto del mundo: se cuadruplicaron con Canadá y se quintuplicaron con México.

El presidente Donald Trump, empero, no cesa de denunciar el acuerdo por considerarlo "un total desastre para Estados Unidos". Trump dijo el jueves que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo llamaron para renegociar y no derogar el TLCAN.

"Estuve de acuerdo a condición de que si no alcanzamos un acuerdo justo para todos, entonces nosotros romperemos con el TLCAN", dijo en su cuenta de Twitter. Los productores agrícolas presionan para que el tratado sea preservado.

David Salmonsen, directivo de la asociación que nuclea a los granjeros de Estados Unidos, dijo que "no queremos volver atrás con México y Canadá. No queremos que se impongan derechos aduaneros o cualquier tipo de barrera no tarifaria".

Antiguas disputas

Actualmente, no hay obstáculos para exportar productos estadounidenses a México. También hay libre comercio con Canadá, salvo en lácteos, aves de corral y huevos, productos que suelen despertar controversias bilaterales.

En 2016 Estados Unidos vendió a Canadá más de 20.500 millones de dólares en productos agrícolas o agroalimentarios: ello equivale al 15% de todas sus exportaciones. Los principales rubros fueron alimentos procesados, legumbres y frutas.

Antes de iniciar los contactos sobre el TLCAN, Trump aumentó la presión a comienzos de la semana al imponer gravámenes a la madera canadiense para construcción, tema que divide a ambos países desde 35 años. Esa decisión fue tomada luego de que Washington acusó a Canadá gravar a productos lácteos estadounidenses.

Maíz a México

"Es importante solucionar lo que no está funcionando; el comercio de lácteos con Canadá (...) y preservar lo que sí funciona: nuestra relación con México", dijo Chris Galen, un portavoz de asociación de productores de leche de Estados Unidos.

"Estados Unidos vendió 1.200 millones de dólares en lácteos a los consumidores mexicanos lo que representa casi un cuarto de las exportaciones estadounidenses" de esos productos, añadió Galen y señaló que la relación entre ambos países es "vital".

México le compra productos por 17.900 millones de dólares a los granjeros estadounidenses, que representa para éstos el 13% de todas sus ventas al exterior. Empero, las relaciones entre Estados Unidos y México están dañadas por la postura de Trump contra la inmigración y su empeño por construir un muro en la frontera que, además, quiere que lo pague el propio México.

Los productores de maíz batallan a favor del TLCAN pues México es su principal cliente.

"Queremos hacer todo lo posible para que ese mercado siga abierto", dijo Kurt Hora, de la asociación de cultivadores de maíz del estado de Iowa, principal productor de ese grano en Estados Unidos. Para cubrirse y tener un arma de negociación, México ya entró en contacto para abastecerse con otros productores como Argentina y Brasil.

Excluyendo la salida del TLCAN, los agricultores estadounidenses esbozan un escenario ideal: modernizar el tratado para conseguir alguna de sus reivindicaciones, como un mayor acceso al mercado canadiense o la armonización de algunas normas.