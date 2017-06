Arrestan en China a un hombre que tenía 500 gatos listos para vender en restaurantes

Un hombre con el seudónimo de “Sun” fue arrestado por comercializar gatos en restaurantes de China. La policía de la ciudad de Jiujiang encontró más de 500 gatos que estaban a punto de ser vendidos a diferentes establecimientos.

Las autoridades reportaron al diario asiático Straits Times que “Sun” había recogido gatos de la calle y robado otros que eran mascotas. Precisamente, dieron con el paradero del delincuente debido a que un hombre denunció que un gato de su propiedad había tenido cinco crías y que se las habían robado.

Ante la denuncia, la policía realizó una investigación y encontró el lugar en donde los gatos estaban siendo almacenados en jaulas y preparados para transportarlos a diferentes restaurantes. Algunos de estos animales no se encontraban en buenas condiciones de salud y otros estaban puestos debajo de un ventilador. Según reportó The Washington Post, cada gato se vendía a 30 yuanes ($12.900 pesos).

De acuerdo con cifras de The Humane Society International, en Asia anualmente se matan 30 millones de perros y gatos. En noviembre del año pasado, en la provincia de Sichuan en China, las autoridades encontraron 10.000 kg de carne de gato que era vendida como carne de conejo.

Cada año en el mes de junio se lleva a cabo el Dog Meat Festival (Festival de la carne de perro), en la ciudad de Yulin en China, en donde los asistentes se reúnen a comer carne de perro. Activistas están protestando frente a este evento y tratar de cancelar la edición de este año.

