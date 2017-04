Bolívar y la independencia de Colombia y Venezuela

Isaías Chaves Vela

El presidente y dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en una de sus arremetidas verborrágicas contra Colombia, para capear el dolido pero no resignado sentimiento del pueblo venezolano por la continua violación de los derechos humanos a que lo tiene sometido, dijo que Colombia le debía a Venezuela su independencia. Veamos.

Bogotá declaró su independencia el 20 de julio de 1810; Caracas lo hizo el 5 de julio de 1811. En marzo de 1812, Simón Bolívar perdió a Puerto Cabello, que estaba colocado militarmente bajo su mando, y en agosto del mismo año viajó a Cartagena, que el 11 de noviembre de 1811 había declarado su independencia. Lo recibió Manuel Rodríguez Torices, que tenía 24 años, en calidad de gobernador, y lo nombra comandante militar de Barranca con un escuadrón de doscientos hombres, encomendándole como primera tarea la de asegurar para los patriotas la navegación del río Magdalena.

Logrado ese objetivo, el gobierno granadino le otorgó el título de Ciudadano de la Nueva Granada y con el rango de brigadier lo designó Jefe de la División de Cúcuta al mando de novecientos hombres, con los cuales reconquistó San Antonio de Táchira, iniciando así su sueño de independizar a Venezuela; y por eso, en su primera arenga, califica como heroicos guerreros a dichos soldados neogranadinos y agradece el generoso respaldo que le ofreció el Gobierno de la Nueva Granada.

El 7 de septiembre de 1814, en el Manifiesto de Carúpano, exaltó los triunfos obtenidos por el coraje de dicha tropa, y en la Carta de Jamaica de 1815 lo ratificó; en el primero reconoció sin rodeos que: “Los guerreros granadinos no marchitaron jamás sus laureles mientras combatieron contra los dominadores de Venezuela, y los soldados caraqueños fueron coronados con igual fortuna contra los fieros españoles que intentaron de nuevo subyugarnos”. (Ramón de Zubiría: Breviario del Libertador, Editorial Bedout, Medellín, 1983, páginas 43, 44 y 70).

Bolívar hizo fusilar al general Piar por desconocer su autoridad en 1818; pero había aplicado su propuesta de establecer un consejo provisional de Estado para limitar sus facultades dictatoriales, en una primera etapa, en 1817, y en una segunda etapa y con carácter definitivo en 1828, a raíz del fracaso de la Convención de Ocaña, de su nueva dictadura y de la conspiración septembrina; y en 1825 había reconocido en carta a Sucre que “Quinientos paisanos mal armados, mandados por el intrépido Piar, destrozaron ocho mil españoles en tres combates”.

El fracaso de la Convención de Ocaña, que había sido convocada para reemplazar la Constitución de 1821, el propio Bolívar se lo atribuyó a sí mismo, tal como se deriva de su carta a Briceño Méndez, convencionista bolivarista y por ende enfrentado a los santanderistas, quienes eran partidarios de una constitución federal como única forma de evitar la desintegración de la Gran Colombia; carta en la que el Libertador se expresó así: “Dígales usted a los federales que no cuenten con patria, si triunfan; pues el ejército y el pueblo están resueltos a oponerse abiertamente (…) Aquí no hay exageración y creo que los buenos (sus partidarios) deben retirarse antes que firmar semejante acta (la federal)”. Ello a pesar de que, desde Coro, el 23 de diciembre de 1827, el mismo Libertador había escrito a Páez, opositor del General Santander y de Colombia, y principal causante de la disolución de la Gran Colombia, quizás atemperando su separatismo: “No me opondré a la federación”. (José Rafael Sañudo: “Estudios sobre la vida de Bolívar”, Editorial Bedout, Medellín, 1980, páginas 141 a 143 y 388). Más bien fue al contrario: Venezuela les debe a los aguerridos soldados colombianos su independencia.