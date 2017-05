"El video de Leopoldo López es falso": Lilian Tintori

Redacción Internacional.

Desde la noche del miércoles la salud y el paradero de Leopoldo López se convirtieron en un misterio. Al punto que, ya este jueves, el tema era casi en un asunto de Estado. El enigma empezó como un rumor, pero se consolidó -especialmente en redes sociales- cuando hasta Lilian Tintori, esposa del líder político, anunció que se dirigía a la prisión de Ramo Verde, donde su cónyuge pugna una pena de casi 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.

Todo fue aún más convulso cuando, en un primer momento, Tintori dijo que visitaría el Hospital Militar, lugar en el que estaba López según la publicación de Leopoldo Castillo, un periodista venezolano radicado en Miami quien envió la primera alerta sobre la salud del fundador del partido Voluntad Popular. Que estaba sin signos vitales y hasta que había sido intoxicado, fueron otros “detalles” que reveló el comunicador y que hicieron aún más intrigante la reserva sobre el estado de salud de López.

Esa reserva pretendió romperla el Gobierno venezolano con la publicación de un video a manera de “fe de vida” (o prueba de supervivencia, como se le conoce en Colombia). El video fue presentado por el diputado oficialista Diosdado Cabello, quien durante una intervención en televisión pública se burló del “show” que, aseguró, había montado la oposición por la salud de Leopoldo López. A continuación, dio paso al video, no sin antes enviar otro provocador mensaje en estos momentos que vive el país. "Está en su cueva, metido, como debe ser por los próximos 13 años, como debe ser, por asesino”, agregó Cabello. (Lea: Con video, Gobierno de Venezuela prueba que Leopoldo López está vivo)

El video de Leopoldo López hablaba por sí solo. Iniciaba con el preso, cruzado de brazos y con un tono retador, diciendo la fecha y hora del miércoles y asegurando de entrada que se encontraba bien y que no entendía por qué pedían una prueba de supervivencia en estos momentos. La escena la completaba la “escenografía” del video: los barrotes de lo que aparentemente es su celda para, indudablemente, concluir que el video, pese a tener cortes y mala calidad, era una prueba de que López se encontraba sano. Además, fue la prueba de que ni siquiera había salido de la prisión y que todo fue un escándalo que surgió por un trino de un periodista.

Pero había algo que no cuadraba del todo. Especialmente entre los más cercanos a López. Desde la publicación dela prueba de supervivencia, las redes sociales explotaron por quienes aseguraban que el video estaba editado y que tanto los cortes como la calidad hacían dudar de su veracidad .

Fueron muchos los aspectos del video que no convencieron a los opositores. La primera duda fue la posición cruzada y rígida de los brazos de López, puesto que en los videos que ha grabado él siempre gesticula con sus manos lo que va diciendo. Otro aspecto que no convenció fue la corpulencia de López, pues muchos no se explicaron cómo estando en prisión tenía tal energía, algo que fue más evidente al comparar los otros videos que ha grabado desde prisión, en los que tiene un aspecto un poco más demacrado. El mencionar estrictamente la fecha y hora de grabación del video, y hasta el confirmar que estaba bien, también pusieron a dudar sobre el video, pero lo que más desconfianza despertó sobre el video fue que su esposa Lilian Tintori, quien lo conoce más que nadie, afirmó que el video estaba editado y que quien aparecía no era Leopoldo López.

Tintori ha luchado incansablemente por la libertad de su esposo. Desde hace un mes, cuando empezaron las marchas de la oposición contra el presidente Nicolás Maduro, la comunicación con el preso se restringió. Esto fue tomado por la oposición como un aislamiento, y desde ese momento han luchado por saber en qué condiciones se encuentra. Durante más de 18 horas, Tintori estuvo a las afueras de Ramo verde, donde estuvo acompañada por la madre y los abogados de López. A ninguno de ellos les fue permitido el ingreso, por lo que la campaña de la oposición por saber qué pasa con uno de sus líderes permanece más activa que nunca, pues TIntori aseguró que el video es falso y que la única prueba que aceptarán es verlo.



