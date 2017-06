En Filipinas, algunos bebés llevan el estigma de la guerra en sus nombres

Raisah Labay mece cariñosamente a su bebé, un niño al que llamó Marcial para recordar que huyó de una ciudad devastada por la guerra y que su hijo nació bajo un nuevo régimen de excepción.

El presidente Rodrigo Duterte decretó en mayo la ley marcial en el tercio meridional del archipiélago filipino, después de que yihadistas afiliados al grupo Estado Islámico (EI) se atrincheraran en la localidad de Marawi.

Los enfrentamientos entre el ejército filipino y los yihadistas continúan en esa ciudad, de la que huyeron casi todos sus 200.000 habitantes, en busca de refugio. Ahora viven en casas de familiares o en abarrotados centros de emergencia donde los bebés duermen en el suelo o en cunas improvisadas.

"Lo he llamado Marcial para que se sepa que nació en tiempos de guerra", explica a la AFP Raisah Labay, de 21 años, sentada en las gradas de un campo de refugiados en una ciudad cercana. "Con la ley marcial, nuestras vidas se derrumbaron. Un día quiero contarle el doloroso trance que viví: tener las contracciones mientras evacuaban a nuestra familia y pensar: 'No, todavía no lo expulses'".