“Escúchame, Diosdado no te tengo miedo, ni El Nacional tampoco”: Otero

Redacción El Mundo

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) amenazó con expropiar el diario El Nacional. La respuesta del presidente del periódico El Nacional de Venezuela, Miguel Henrique Otero la hizo a través de ese medio de comunicación asegurando que “no te tengo miedo Diosdado”.

En 2015, Cabello interpuso una demanda en contra del periódico por presunta "difamación e injuria". Este jueves el dirigente oficialista expresó "Si ganamos esta demanda, El Nacional pasará a ser el periódico del chavismo".

Después de esa declaración, Otero respondió por medio de una entrevista desde El Nacional: “Miedo tienes tú que estás acorralado”, dijo el presidente editor de ese diario.

El representante de ese medio de comunicación sostuvo que la declaración de Diosdado: “es una más de los miles que el gobierno, a través de sus voceros, hacen permanentemente contra el periodismo y la prensa libre. Escúchame, Diosdado, no te tengo miedo, ni El Nacional tampoco”.

(Lea aquí: Editor de diario caraqueño El Nacional llama a Maduro a renunciar o "será el caos")

Otero señaló además que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela se refirió a las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“No van a tener a dónde irse porque las acusaciones de narcotráfico y violación de derechos humanos que tienen los altos jerarcas hacen que donde vayan los persigan, porque es uno de los delitos más buscados en el mundo”, afirmó.

El presidente editor advirtió que “la verdad para Cabello es que en Venezuela no pasa nada, que no hay protestas, que todo el mundo tiene alimentos y medicinas, que ellos respetan las reglas de la democracia, que ellos no reprimen y respetan la libertad de expresión”.