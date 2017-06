Estado Islámico reivindica ataque contra casino y hotel en Manila, Filipinas

Un casino y un hotel en la capital filipina sufrieron un ataque armado este jueves, indicó el concesionario del complejo turístico, y poco después el grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó la autoría.

"Resorts World Manila está clausurado tras informes de un ataque armado de hombres no identificados" explicó la empresa en su cuenta Twitter.

"La compañía está trabajando estrechamente con la policía nacional para garantizar que todos los clientes y empleados están a salvo", añadió.

1 de junio de 2017