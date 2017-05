"¡Hagamos las paces!", la frase de Trump para Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este jueves en Twitter dos fotos tomadas el día antes en el Salón Oval, una con el ministro de Relaciones Exteriores ruso y otra con el ucraniano y la leyenda "¡Hagamos las paces!".

"Ayer, en el mismo día, tuve reuniones con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov y el de Ucrania, Pavlo Klimkin", dice el tuit en el que publicó sendas fotos, con la frase "Hagamos las paces" y su firma.

El ministro ucraniano se reunió el miércoles con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pero su encuentro con Donald Trump no figuraba en la agenda pública de éste.

Moscú y Kiev están enfrentadas desde que, en 2014, Rusia anexionó Crimea, un tema que complica las relaciones ruso-estadounidenses.

El tuit en el que Trump se presenta como artífice del entendimiento entre Rusia y Ucrania fue publicado mientras en la Casa Blanca aún retumban los efectos del despido, el martes, del director del FBI James Comey.

Al Ejecutivo estadounidense le está costando convencer de que esta decisión no está relacionada con la investigación de la Policía Federal sobre los presuntos vínculos entre miembros de la campaña presidencial de Trump y Rusia.

Por otra parte, la publicación por parte de Moscú de unas fotos que muestran a un Donald Trump sonriente estrechando la mano de Lavrov y del embajador ruso en Washington, Serguei Kisliak, también puso en aprietos a la administración estadounidense este jueves.

Esa reunión fue vista como un buen golpe diplomático para el Kremlin, mientras que la presidencia de Trump sigue enfrentando acusaciones de colusión entre el entorno del mandatario y responsables rusos, Kisliak entre ellos.

"Rusia debe de estar muriéndose de la risa al ver a Estados Unidos afligido debido a una EXCUSA de los demócratas por haber perdido las elecciones", había tuiteado Trump poco antes.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de mayo de 2017