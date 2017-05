Xavier Bettel y su esposo asistieron a la cumbre

Hay un hombre entre las primeras damas de la OTAN

redacción internacional

“Sólo tengo una vida y no quiero esconderla”, dijo Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo, en una entrevista para Los Angeles Times. En 2015, meses después de que fuera aprobado el matrimonio homosexual en su país, se casó con Gauthier Destenay, quien por cinco años había sido su novio. Así se convirtió en el primer jefe de Estado de la Unión Europea en casarse con una pareja de su mismo sexo.

Fue la boda del año. Bettel tuvo que rechazar millonarias ofertas de cadenas de televisión y revistas que querían la exclusiva de su matrimonio. Pidió respeto por su vida privada y fue selectivo al compartir imágenes de la celebración.

Dos años después de casado, Bettel sigue fiel a su principio. Para la cumbre de la OTAN, que reúne en Bruselas a presidentes de 10 países, viajó con su marido.

La foto oficial, replicada por distintos medios de comunicación, puso a la pareja de nuevo ante los ojos del mundo. Al lado de las primeras damas, durante una conferencia en el castillo real de Leaken, había un solo hombre: Destenay.

“Ha marcado un hito”, dice el diario El País de España, refiriéndose a la presencia del caballero junto a las primeras damas. En un evento caracterizado históricamente por la presencia de mujeres, Destenay rompió con la rutina. Esta vez, los protagonistas de la imagen no fueron los vestidos de las esposas de los mandatarios, usualmente encargadas de las relaciones públicas mientras sus maridos discuten el destino de sus relaciones políticas bilaterales. Tampoco el estilo de Brigitte Trogneux, ni qué tan incómoda se ve Melania Trump. El tema es Luxemburgo y su aceptación de las distintas formas que toma el amor.

No es la primera vez que la pareja se convierte en el centro de atención. En abril, cuando el papa Francisco los invitó al Vaticano para celebrar el aniversario número 60 de la firma del Tratado de Roma, varios líderes católicos conservadores manifestaron su molestia.

“Fue un gran placer y honor para Gauthier y para mí ser recibidos por el líder de la Iglesia católica”, escribió Bettel en Twitter. “Fue un mensaje poderoso”, referenció la revista People.

Predica y aplica

Del primer caballero se sabe muy poco. Es un arquitecto nacido en Arlon, una provincia cercana a Luxemburgo.

Brettel ha dicho que “lo que pasa en casa se queda en casa”, y seguramente por eso la información sobre su marido se mantiene en reserva, pero la verdad es que su vida privada ha sido un espejo de su vida pública. Cuando era alcalde de la capital decidió salir del clóset. Asistió a un programa de radio y pidió la canción The Power of Love, una balada interpretada por Frankie goes to Hollywood.

Desde ahí, la legalización del matrimonio gay y la adopción igualitaria se convirtieron en sus promesas de campaña. Su partido político se ganó el liderazgo en la coalición de gobierno, tras tomar las riendas de un proyecto que promete la modernización de la educación en Luxemburgo, reemplazando la educación religiosa por clases de ética en general.

“Él me pidió matrimonio y por supuesto que acepté”, contó Bettel emocionado. Cuando se casó, la prensa local lo interpretó como “dar ejemplo”.

La foto de la OTAN les da la razón.