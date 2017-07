Hijo de Trump publica los polémicos correos sobre Hillary Clinton

El hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump divulgó este martes los correos electrónicos en los que aceptó una reunión con una abogada rusa, que prometió aportar datos comprometedores sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton, en plena campaña electoral de 2016.

Donald Trump Jr. hizo públicos los correos en su cuenta de Twitter para ser, en sus palabras, "totalmente transparente" sobre cómo y por qué se gestó el encuentro con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, celebrado el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

En uno de los correos divulgados, se le advierte al hijo del presidente estadounidense que en la reunión con la abogada iba a recibir información que podría "incriminar" a Clinton por sus relaciones con Rusia y que sería "muy útil" para su padre, el ahora presidente Trump.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de julio de 2017