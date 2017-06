¿Qué puede pasar con el brexit después de las elecciones?

La incertidumbre es la reina de Inglaterra

Ralf Pauli

Si Theresa May gana las elecciones, su partido perdería fuerza . Pero Jeremy Corbyn, de salir favorecido, necesitaría una coalición histórica para gobernar. Las encuestas son prudentes en sus vaticinios.

Después de que los británicos optaron –en contra de las encuestas– por el brexit el año pasado, decidiendo así retirarse de la Unión Europea (UE), las elecciones que se llevan a cabo este jueves podrían traer otra sorpresa. Hace poco, parecía cosa arreglada que el partido Conservador de la primera ministra Theresa May ganaría con una amplia mayoría en el parlamento. Pero después del reciente ataque terrorista en Londres, tercero en los últimos tres meses, que dejó siete personas muertas y a 48 heridas, la seguridad se ha convertido en el tema principal de la campaña electoral.

La presión aumentó sobre May. Las recientes revelaciones de la prensa británica muestran que la policía no se tomaba en serio las repentinas denuncias respecto al extremismo de uno de los atacantes del pasado sábado.

Así, el voto de los británicos podría castigar a May por el mal desempeño de sus cuerpos de seguridad. Además, la opinión pública debatió la responsabilidad personal de la mandataria, ya que, como ministra de asuntos interiores –cargo que ejerció de 2010 a 2016– ordenó el recorte de 20.000 puestos de la policía.

Sin embargo, la ventaja de May frente al partido Laborista sigue siendo cómoda, de 7 puntos, con 43 % de intención del voto. En otra encuesta, disminuyó en tan solo un punto de ventaja. Sea como sea, el resultado electoral tendrá su impacto no solamente a nivel nacional, sino también afectará la pactada salida de la UE. ¿Cuáles serían los posibles escenarios para Gran Bretaña, de cara a la negociación del brexit?

Si May sale fortalecida

Escenario muy poco probable, pero a estas alturas, ¿quién sabe? En las elecciones parlamentarias de 2015, las encuestas no le daban posibilidad de ganar al candidato conservador. No obstante, resultó electo David Cameron con mayoría absoluta. Su partido ganó 330 de las 650 sillas en el palacio de Westminster. Por eso tampoco se puede descartar la posibilidad de que May salga fortalecida de las elecciones. Recientemente, prometió recurrir a restricciones de las libertades y del debido proceso para combatir el terrorismo.

Aunque si gana, se espera que el brexit se desarrolle tal y como está previsto, no significa que el camino para las negociaciones de la salida de la UE sea fácil, pues algunos sectores no quieren solo negociar la salida, sino también las condiciones de la nueva cooperación mutua. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, rechazó firmemente la propuesta. Además, La UE reclama de Gran Bretaña el pago de alrededor de 60 mil millones de euros por obligaciones de ser miembro de la Unión. May, la semana pasada, advirtió: “ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo”.

May gana apenas con la mayoría

Según las encuestas, este es el escenario más probable. De suceder así, May quedaría debilitada y expuesta a las críticas internas de su propio partido.

Es importante tener en cuenta que el ministro del brexit, David Davis, o el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, han venido amenazando con una salida de la UE sin acuerdo.

Si May pierde sillas en el parlamento, podría verse obligada a renunciar a su cargo de primera ministra, dejando que Davis o Johnson asuman el cargo. Y esto haría que las negociaciones sean aún más difíciles.

Davis anunció que Gran Breteña debe “prepararse para dejar el camino” de las negociaciones, que empezarán el 19 de junio, si ellas no traen el resultado que ellos esperan. Johnson, por su lado, había propuesto que la Unión Europea, y no Gran Breteña, pague por los costos del Brexit. También dejó abierta la posibilidad de una salida no acordada. De hecho, la frase “ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo” la acuñó él. “La Unión Europea quiere desangrar al país”, afirmó.

Corbyn gana y asume el cargo de primer ministro

Este sería un escenario incómodo tanto para los británicos como los europeos. Jeremy Corbyn, el jefe del partido socialdemócrata y contrincante de May, partió con una desventaja de 20 puntos en las encuestas, y ahora está ganando terreno. Su problema: muchos británicos piensan que es impredecible. Lo demostró a un día de las elecciones, cuando sustituyó la vocera de temas interiores, Diane Abbot, y la remplazó con la vocera de temas policiales, Lyn Brown.

Por otro lado, Corbyn también se juega la carta del terrorismo. Atacó fuertemente a May por la reducción de policías y prometió 10.000 oficiales más. Además, su retórica de la justicia social atrae a muchos jóvenes.

Respecto al Brexit, Corbyn no mostró una posición clara. Cuando la BBC le preguntó si se terminaría el Brexit en caso de que resultara elegido, Corbyn respondió: “Mire, tuvimos un voto claro en el referéndum del año pasado. Pero ahora las negociaciones recién empezaron”.

Sin embargo, hay rumores en la UE que sugieren que se pospondría el arranque de las negociaciones previsto para el 19 de junio, en caso de que haya un cambio de gobierno en Gran Bretaña. Es decir, si Corbyn gana, el Brexit se demora.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre qué pediría Gran Bretaña con un gobierno de Corbyn, es enorme. “En ese caso –dijo Andrew Duff del Centro para Política Europea (EPC)–,“nadie sabría qué hacer, ni en Londres ni en Bruselas”.

Sin embargo, Corbyn dejó una cosa clara: “No tener acuerdo sería una catástrofe para la economía”.

Eso sí, es poco probable que de salir elegido, gane con la mayoría en el parlamento. Por eso tendría que formar una coalición. El problema es que Gran Bretaña, por su sistema electoral que beneficia a los grandes partidos en tiempos de elecciones, tiene muy poca experiencia en gobiernos de más de un partido. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto solo ha sucedido una vez. Y ahora, el tercer partido más grande, el Liberal, ya anunció que no quiere aliarse con nadie. Un gobierno de Corbyn –sin mayoría en Westminster– sería un gobierno débil.