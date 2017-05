Leopoldo López está en buen estado de salud: Lilian Tintori

redacción internacional

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, confirmó que el político venezolano está en buen estado de salud. Lo que disipa los rumores de que el miembro de la oposición fue internado de urgencias en la clínica, incluso se llegó a especular sobre su posible muerte.

Sin embargo, Tintori se reunió este domingo con López en la cárcel de Ramo Verde en donde paga una pena de 14 años. El político le dijo a su esposa “"Estoy bien, estoy vivo, estoy fuerte".

Tintori le contó a la prensa venezolana que el video que publicó el Gobierno de Nicolás Maduro, y que servía de prueba de supervivencia, era verídico. Sin embargo, denunció que fue editado para omitir las críticas de López por la situación de aislamiento en la que se encuentra en Ramo Verde. (Lea Con video, Gobierno de Venezuela prueba que Leopoldo López está vivo)

La tensión en Venezuela es cada vez mayor luego que el presidente Nicolás Maduro convocara la creación de una asamblea nacional constituyente, su estrategia para dar solución a la crisis política que enfrenta. Sin embargo, la oposición rechaza la medida.

"Eso no es una Constituyente, no podemos ir a un proceso fraudulento (...) Aquí hay una Constitución y el gobierno no puede derogarla por un acto de fuerza", expresó este domingo en rueda de prensa el líder opositor Henrique Capriles, en compañía de dirigentes de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD). (Lea Oposición venezolana rechazó participar en Constituyente de Maduro)