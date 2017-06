Los ataques de Trump a Obama por el caso ruso

Con información de Afp

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a Barack Obama por no haber actuado ante la injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016, algo de lo que supuestamente su predecesor fue informado, y algunos demócratas se sumaron a este reproche.

En una serie de tuits escritos el fin de semana y una entrevista televisiva grabada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump señaló que su antecesor, Barack Obama no actuó después de que la CIA le advirtiera en agosto de 2016 sobre ataques cibernéticos contra el Partido Demócrata ordenados por el mandatario ruso, Vladimir Putin, con el fin de perjudicar a la candidata Hillary Clinton, y ayudar a Trump a imponerse en los comicios de noviembre.

"Ya que la administración Obama fue avisada mucho antes de las elecciones de 2016 sobre la injerencia rusa, ¿por qué no hubo acciones? Céntrense en ellos, no en T" (por Trump), escribió la noche del sábado en Twitter.

Luego, aludiendo a un artículo publicado por The Washington Post el viernes que expuso que Obama fue informado sobre la injerencia rusa, tuiteó: "El funcionario de la administración de Obama dijo que se 'atascaron' cuando se trató de actuar sobre la intromisión de Rusia en las elecciones. ¿No querían herir a Hillary?"

Una influyente asistente de Trump, Kellyanne Conway, fue todavía más contundente. "La administración Obama es responsable de no hacer absolutamente nada desde agosto hasta enero con la información de que Rusia estaba interfiriendo en nuestras elecciones. No hicieron nada. Son responsables", sostuvo el domingo en ABC.

Algunos demócratas señalaron la gran ironía de ver al presidente republicano culpando a Obama por su inacción contra una operación rusa a la que el propio Trump ha intentado minimizar durante mucho tiempo, incluyendo cuando despidió al jefe del FBI James Comey por investigar "esta cosa de Rusia".

Pero hubo legisladores demócratas que también criticaron este domingo la inacción de Obama frente a Moscú.

"Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el gobierno tendría que haber intervenido más, actuar para disuadir y sancionar a Rusia más pronto, porque es un error grave", declaró a la cadena CNN el legislador Adam Schiff, líder de los demócratas en la Comisión de Inteligencia en la Cámara de Representantes, aunque aclaró que entendía que Obama estaba preocupado de ser visto como "tratando de inclinar la balanza" a favor de Hillary Clinton.

Otro demócrata, el senador Ron Wyden, miembro del Comité de Inteligencia, expresó una decepción similar. "Me preocupa saber que la administración Obama no hizo más", dijo a CNN el viernes. Estos asuntos deben trascender la política partidista, agregó.

"Es muy triste"

En un relato sobre la respuesta de Obama a los informes de la intromisión de Rusia, The Washington Post publicó que en medio de la confianza de un triunfo de Clinton y con temor a que el presidente demócrata fuera visto como una interferencia, la Casa Blanca lanzó advertencias a Moscú, pero dejó otras medidas para más tarde.

El Post dijo que Obama emitió cuatro advertencias a los rusos, incluyendo una hecha directamente a Putin, haciendo que Moscú retroceda en posibles planes para sabotear las operaciones de votación de Estados Unidos.

Pero tras la sorprendente victoria de Trump en noviembre, algunos funcionarios del gobierno de Obama lamentaron la falta de acciones más duras. "Manejamos esto mal", dijo un exfuncionario al diario.

En una entrevista con el programa televisivo dominical "Fox and Friends", Trump se quejó de la respuesta de Obama: "Si tenía la información, ¿por qué no hicieron nada? Tendría que haber hecho algo. Pero no lees eso, es muy triste".

Luego de la victoria de Trump, Obama anunció el 29 de diciembre una serie de sanciones contra Rusia por este caso, principalmente la expulsión de 35 diplomáticos considerados agentes rusos.

Senador pide que Trump apoye sanciones

Mientras Schiff criticaba a Obama, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, hizo declaraciones en la dirección opuesta.

El legislador de Nueva York ayudó a conducir un proyecto de ley a través del Senado este mes para endurecer las sanciones contra Rusia e impedir que Trump las debilite por su cuenta.

El proyecto de ley se aprobó con un apoyo bipartidista abrumador, pero funcionarios del gobierno han estado trabajando para debilitar la versión de la Cámara.

"Si Donald Trump quiere hacer algo con respecto a Rusia, en lugar de decir que Obama no hizo lo suficiente, que apoye nuestra ley de sanciones", dijo Schumer en ABC.

Las críticas a la ausencia de una condena enérgica por parte de Trump a la injerencia rusa han seguido molestando a su gobierno.

El martes, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, no pudo dar una respuesta clara cuando se le preguntó repetidamente si Trump cree que los rusos interfirieron en las elecciones de 2016.

"No me he sentado a hablar con él sobre ese tema específico", dijo Spicer. "Obviamente hemos estado lidiando con muchos otros asuntos".